Il Consiglio di Amministrazione della FIFA ha intenzione di approfondire i potenziali futuri impegni della Federazione di calcio israeliana, in seguito a una petizione dei palestinesi

Il Consiglio FIFA ha condotto un'analisi approfondita di questa delicata questione e, sulla base dei consigli degli esperti, abbiamo scelto questa strada, come comunicato dal Presidente della FIFA Gianni Infantino in una recente dichiarazione.

Il caos in corso nella regione sottolinea l'importanza di dare la priorità alla pace, come evidenziato al 74° Congresso FIFA. Nonostante la profonda preoccupazione per la situazione, i nostri pensieri vanno a coloro che ne sono colpiti. Invitiamo tutte le parti interessate a riportare la pace nella regione il prima possibile.

CNN ha contattato sia la Palestine Football Association (PFA) che l'Israel Football Association (IFA) per avere il loro feedback sulla decisione.

Iniziato quest'anno, la PFA ha richiesto un divieto FIFA contro l'IFA, le sue squadre nazionali e quelle dei club. Questa mozione è stata presentata per la prima volta ad aprile e poi discussa al Congresso FIFA di maggio, con una decisione prevista per luglio. Tuttavia, la tempistica della decisione è stata ripetutamente posticipata prima dell'annuncio odierno e la FIFA non ha rivelato quando pubblicherà i risultati dell'indagine.

La PFA ha sostenuto che l'IFA ha violato il diritto internazionale a causa dell'occupazione della Striscia di Gaza, il razzismo e la discriminazione contro gli atleti palestinesi in due club israeliani e la violazione delle statistiche FIFA consentendo a cinque club israeliani di partecipare a competizioni su territori palestinesi illegali. L'IFA ha respinto queste accuse.

La FIFA ha nominato un panel indipendente per raccogliere le prove, che sono state presentate al Consiglio FIFA di 37 membri giovedì.

Dopo l'udienza, il Consiglio FIFA ha preso due decisioni e raccomandazioni.

"Il Comitato Disciplinare FIFA sarà incaricato di avviare un'indagine sull'accusa di discriminazione presentata dalla Palestine Football Association", si conclude nella dichiarazione.

"Il Comitato per la governance, l'audit e il compliance FIFA sarà incaricato di investigare - e successivamente consigliare il Consiglio FIFA - sulla partecipazione delle squadre di calcio israeliane in competizioni che si svolgono apparentemente su territorio palestinese".

Entrambe le squadre nazionali hanno partite in programma la prossima settimana. La Palestina affronterà l'Iraq nelle qualificazioni per il Mondiale il 10 ottobre, mentre Israele giocherà contro la Francia nella Nations League lo stesso giorno.

