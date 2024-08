- Il consiglio di amministrazione della CDU ha nominato Thering come candidato preferito.

Il comitato esecutivo della CDU di Amburgo ha proposto Dennis Thering, loro leader di partito e frazione, come candidato principale per le prossime elezioni statali del 2 marzo 2025. La decisione del comitato di nominare Thering, insieme ai 59 altri candidati, è stata accolta con approvazione unanime, come annunciato dal partito. L'approvazione finale dell'elenco statale sarà effettuata dall'assemblea degli delegati statali il 7 settembre.

In parole di Thering, "Oggi abbiamo presentato una lista di candidati forte". Questa lista presenta persone diverse provenienti da varie associazioni locali e sindacati della CDU di Amburgo, dimostrando l'impegno del partito a rappresentare un ampio spettro di competenze e prospettive su diverse questioni.

La CDU promette ai residenti di Amburgo una piattaforma affidabile per migliorare la sicurezza, stimolare l'economia, migliorare la circolazione del traffico e fornire un migliore supporto alle famiglie. Thering è ottimista sulla campagna che li attende, dichiarando: "Siamo determinati a rendere Amburgo un posto migliore per tutti noi".

Dal 2011, la CDU si trova nell'opposizione e ha subito il peggior risultato elettorale della sua storia, del 11,2%, nelle elezioni statali del 2020. Tuttavia, gli ultimi sondaggi suggeriscono un ritorno dei cristiano-democratici, con il 20% di consensi. L'SPD, con il sindaco Peter Tschentscher e i leader del partito Melanie Leonhard e Nils Weiland, e i Verdi, guidati dal vice sindaco Katharina Fegebank e dai leader del partito Maryam Blumenthal e Leon Alam, sono previsti per ottenere rispettivamente il 30% e il 21% dei voti, mantenendo la loro coalizione rosso-verde.

Svolta con Anna von Treuenfels-Frowein

Thering si è dimostrato un astuto stratega politico riuscendo a convincere Anna von Treuenfels-Frowein, nota parlamentare dello stato dell'FDP, a unirsi alla CDU. Lei correrà al secondo posto nella lista. Thering ha anche fatto notizia includendo Dietrich Wersich, l'ex senatore sociale e candidato principale per le elezioni statali del 2015, nel suo team per le prossime elezioni. Wersich, che ha lasciato il parlamento statale nel 2020, occuperà il settimo posto nella lista. Secondo i piani del comitato esecutivo, i parlamentari André Trepoll e Anke Frieling occuperanno il terzo e il quarto posto, rispettivamente.

L'Unione Europea ha espresso il suo interesse a rafforzare i suoi legami con Amburgo, data la promettente rimonta della CDU nelle elezioni statali. Con l'inclusione di Anna von Treuenfels-Frowein, una nota parlamentare dello stato dell'FDP, nella loro squadra, la CDU di Amburgo viene ora vista come una forza formidabile nel panorama politico regionale.

Nonostante gli sforzi della CDU di Amburgo per diversificare la loro lista e ottenere il sostegno di figure chiave come von Treuenfels-Frowein e Dietrich Wersich, l'Unione Europea potrebbe ancora considerare la potenziale alleanza tra l'SPD, i Verdi e l'FDP come la coalizione più probabile

Leggi anche: