Il Consiglio dei ministri ha approvato una legge per migliorare la qualità dei kit

Il governo federale intende investire altri quattro miliardi di euro nei prossimi due anni per migliorare la qualità dell'assistenza all'infanzia. L'attenzione si concentrerà sull'attirare e trattenere professionisti qualificati, mantenere un buon rapporto tra personale e bambini e promuovere lo sviluppo del linguaggio. Tuttavia, un aspetto non viene affrontato.

Il governo federale sta fornendo ai Länder un totale di quattro miliardi di euro nel 2025 e nel 2026 per migliorare la qualità dell'assistenza all'infanzia. La giunta federale ha deciso martedì di sviluppare ulteriormente la cosiddetta Legge sulla qualità delle strutture per l'infanzia, come annunciato dal Ministero federale per la famiglia al mattino. In precedenza, "Stuttgarter Nachrichten" e "Stuttgarter Zeitung" avevano riferito di questo. La legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2025, a condizione che il Bundestag dia il suo consenso.

La ministra della Famiglia Lisa Paus ha sottolineato che, nonostante i bilanci stretti, è stato possibile fornire circa quattro miliardi di euro per l'assistenza all'infanzia anche per i prossimi due anni, come per il 2023 e il 2024. "Si tratta di un forte segnale per una migliore qualità dell'assistenza all'infanzia in Germania", ha detto la politica dei Verdi.

La legge definisce sette aree di intervento per migliorare la qualità, tra cui l'attrazione e il mantenimento di professionisti qualificati, un'offerta basata sui bisogni, un buon rapporto tra personale e bambini e la promozione dell'educazione linguistica. Tre aree di intervento sono state eliminate, quindi i fondi non possono essere utilizzati per migliorare la progettazione degli spazi.

A differenza dell'accordo di coalizione, la legge non stabilisce standard nazionali per l'assistenza all'infanzia. Tuttavia, il ministero ha sottolineato che l'uguaglianza della qualità dell'assistenza all'infanzia in Germania continuerà ad accelerare. La legge è "un passo intermedio verso lo sviluppo di standard educativi nazionali in coordinamento con i Länder, non appena le condizioni lo consentiranno".

L'investimento di quattro miliardi di euro da parte del governo federale migliorerà significativamente le strutture per l'assistenza all'infanzia in tutta la Germania.

