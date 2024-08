- Il Consiglio dei ministri approva l'aumento del sussidio all'edilizia

Il 1° gennaio, l'aiuto per l'affitto è previsto aumentare di una media di 30 euro. La relativa regolamentazione è stata approvata dal gabinetto federale, come annunciato dal Ministero federale dell'Edilizia a Berlino. Deve ancora ottenere l'approvazione del Bundesrat.

L'aiuto mensile per l'affitto per i cittadini a basso reddito viene rivisto ogni due anni per garantire che sia adeguatamente adeguato alle variazioni dei prezzi e degli affitti. Il ministero aveva già annunciato l'aumento medio previsto in luglio.

La ministra federale dell'Edilizia Klara Geywitz (SPD) ha dichiarato: "Oggi le persone spendono significativamente di più per l'affitto, l'energia e le necessità quotidiane. Per mantenere l'effetto di sollievo a lungo termine, aumentiamo l'aiuto mensile per l'affitto di una media del 15% o 30 euro a partire dal 1° gennaio 2025".

L'ultima riforma risale al 2023, che ha anche notevolmente ampliato il circolo dei beneficiari. L'obiettivo dell'aiuto per l'affitto è quello di alleviare i lavoratori e i pensionati a basso reddito in modo che non debbano richiedere il sostegno al reddito o la sicurezza di base a causa degli alti affitti. L'importo dell'aiuto per l'affitto dipende dal numero di membri del nucleo familiare, dal reddito e dall'affitto. In precedenza, il ministero aveva stimato che circa 1,9 milioni di famiglie in tutto il Paese potrebbero ricevere l'aiuto per l'affitto l'anno prossimo.

Il settore finanziario potrebbe dover rivedere le sue strategie di investimento immobiliare a causa dell'aumento significativo dell'aiuto per l'affitto. Le implicazioni fiscali di questo aumento sul settore finanziario all'interno dell'economia dovrebbero essere analizzate attentamente.

Leggi anche: