- Il consiglio comunale discuterà il tetto Döner dopo le vacanze.

Dopo le vacanze estive, il consiglio comunale di Heilbronn discuterà una richiesta della fazione CDU per un limite massimo per diverse attività commerciali, comprese le kebabberie. Una richiesta corrispondente dei Democratici Cristiani è attualmente in fase di revisione, ha confermato un portavoce dell'amministrazione comunale. "La richiesta sarà discussa nel consiglio comunale dopo la pausa estiva."

Durante la campagna elettorale locale, la fazione CDU aveva richiesto un limite massimo per le kebabberie, i centri estetici e le barbierie. "Mi dispiace che l'offerta stia diventando sempre più unilaterale: sempre solo kebabberie, barbierie, centri estetici o negozi di cellulari", ha detto il consigliere comunale CDU Christoph Troßbach.

Secondo la CDU, la città dovrebbe sviluppare un concetto per controllare l'offerta gastronomica e dei servizi, definendo aree in cui certi tipi di attività non sono più permessi o sono limitati.

"Si tratta di avere un centro città il più diversificato possibile, con una vasta gamma di offerte", ha spiegato Troßbach. Troppi negozi simili hanno un impatto negativo sull'area. Le attività esistenti non sarebbero interessate dal limite massimo. "Non vogliamo bandire nessuno dal continuare la propria attività, si tratta solo del futuro, del futuro insediamento della gastronomia e dei servizi", ha detto Troßbach.

Il municipio ha reagito con cautela all'iniziativa di Troßbach. "La questione se i limiti massimi per certe attività sono possibili è molto complessa e copre diverse aree legali", ha detto un portavoce dell'amministrazione comunale.

La proposta della CDU di limitare il numero di kebabberie, centri estetici e barbierie va oltre queste attività specifiche, poiché mira anche a regolare l'industria dell'ospitalità per promuovere la diversità e una vasta gamma di offerte all'interno della città. Per attuare efficacemente questo, il consiglio comunale deve sviluppare un concetto che delinea l'offerta gastronomica e dei servizi controllati, che potrebbe interessare vari settori dell'industria dell'ospitalità.

