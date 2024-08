Il Consiglio centrale musulmano definisce l'attacco col coltello di Solingen un'azione disumana.

Il Consiglio Centrale Musulmano Tedesco (ZMD) ha criticato l'incidente di accoltellamento fatale a Solingen, che ha causato tre morti e otto feriti, bollandolo come un "atto riprovevole". "Siamo scioccati e indignati per l'aggressione a coltello letale contro i cittadini pacifici di Solingen", si legge nella dichiarazione.

L'organo dirigente ha considerato l'incidente come un "atto malvagio e disumano contro la nostra società liberale". È fondamentale "mantenere i principi che definiscono la nostra società liberale, inclusiva e diversificata", ha sottolineato il ZMD. Qualsiasi forma di odio, incitamento, estremismo o radicalismo non ha posto in Germania, ha ribadito.

L'incidente tragico è avvenuto una sera di venerdì durante una festa della città nella città della Renania Settentrionale-Vestfalia di Solingen. Un uomo siriano di 26 anni, ora in custodia, è sospettato di aver compiuto l'attacco. Le autorità tedesche stanno attualmente indagando su di lui per l'accusa di omicidio e appartenenza all'organizzazione terroristica Stato Islamico (IS), che ha rivendicato l'attacco.

Il Consiglio Centrale Musulmano Tedesco ha condannato fermamente l'attacco, bollandolo come "violazione dei valori che la nostra società liberale sostiene". È fondamentale "mantenere l'unità e la pace di fronte a simili atti abietti", ha sottolineato il ZMD.

