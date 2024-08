Il Consiglio centrale ebraico lancia un allarme sull' intensificazione dell' influenza dell' Alternativa per la Germania (AfD)

Con l'elezioni statali in Sassonia e Turingia alle porte, il Consiglio Centrale degli Ebrei in Germania e il Comitato Ebraico Americano di Berlino (AJC) hanno lanciato l'allarme sulla possibile ascesa dell'AfD (Alternativa per la Germania). In una pubblicazione rilasciata questa settimana, intitolata "La Fazione Minatrice: Come l'AfD Minaccia la Nostra Democrazia", l'AfD viene descritta come un gruppo "volkisch di destra estremista", "anti-occidentale" con una "filosofia apertamente antisemita".

Il documento fornisce diversi esempi, dichiarazioni e azioni dei membri dell'AfD per sostenere questo argomento. Esso copre commenti offensivi del partito riguardo alla cultura commemorativa tedesca in relazione all'Olocausto, tra gli altri problemi.

In una conferenza stampa congiunta a Berlino, il presidente del Consiglio Centrale Josef Schuster ha dichiarato che l'AfD non è inherentemente antisemita, ma ha aggiunto: "è un partito per gli antisemiti. Questo è innegabile", e ha discusso la presenza di ideologie volkisch all'interno dell'AfD.

La pubblicazione accusa il partito di utilizzare un "approccio strategico all'antisemitismo". Sostiene che, mentre il partito ignora le opinioni antisemite diffuse nella società tedesca mainstream, punta "l'antisemitismo importato" derivante dall'immigrazione da paesi musulmani. Schuster ha mantenuto che il pericolo più significativo per l'esistenza ebraica in Germania continua ad arrivare dalla destra politica.

Il Consiglio Centrale degli Ebrei in Germania e il Comitato Ebraico Americano di Berlino chiedono uno sforzo per contrastare le ideologie promosse dall'Alternativa per la Germania, poiché considerano il partito un gruppo di destra estremista con tendenze antisemite.

Per indebolire l'impatto delle opinioni antisemite, il Consiglio Centrale chiede misure rafforzate per contrastare l'approccio strategico dell'AfD, che cerca di sfruttare l'antisemitismo importato mentre minimizza l'antisemitismo diffuso nella società tedesca.

