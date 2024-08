- Il consiglio aziendale della ZF annuncia resistenza

Il consiglio di fabbrica di ZF minaccia proteste contro i previsti tagli al personale nell'ambito del fornitore automotive. "Non siamo disposti ad accettare questi piani così come sono", ha dichiarato il presidente Mario Klaes dopo una riunione del consiglio. Ha detto che la direzione dell'azienda era stata chiaramente informata di questo: "E credo che se vogliono far passare questi piani, incontreranno una significativa resistenza", ha detto Klaes all'agenzia stampa tedesca.

ZF ha annunciato alla fine di luglio che intende tagliare fino a 14.000 posti di lavoro in Germania nei prossimi quattro anni. L'entità delle riduzioni nei 35 siti interessati sarà "chiarita nelle prossime settimane", ha detto il consiglio di amministrazione. Secondo il consiglio di fabbrica e IG Metall, si sta facendo circolare una cifra di 3.000 per Saarbrücken, ma questa non è stata confermata o smentita.

La posizione del consiglio di fabbrica contro i tagli al personale include una forte proposta per una significativa riduzione delle ore di lavoro per mitigare l'impatto. Se i tagli al personale saranno implementati, il sindacato si aspetta una sostanziale opposizione e disordini sul lavoro.

