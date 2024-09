Il consigliere di Kohl Teltschik sta fomentando la discordia tra i compagni di viaggio del cancelliere.

Vent'anni fa, Horst Teltschik era profondamente coinvolto nel circolo interno del Cancelliere Helmut Kohl. In una chiacchierata con uno storico, ha discusso apertamente le sue opinioni su Kohl, le sue mogli Hannelore e Maike, e numerosi potenti esponenti dell'Unione. Non si trattiene dal criticare alcuni di loro, e anche Kohl non viene risparmiato in un aspetto.

In passato, Horst Teltschik, che ha servito come principale consigliere di politica estera del Cancelliere Helmut Kohl, ha condiviso alcuni ricordi poco lusinghieri dei suoi ex colleghi, come riportato da "Der Spiegel" prima dell'uscita di un libro dello storico Michael Gehler di Hildesheim.

Teltschik descrive Manfred Wörner, l'ex ministro della difesa fino al 1988 e poi segretario generale della NATO, come un "donnaiolo con un'esagerata opinione di sé". La sua critica verso il successore di Wörner come ministro, Volker Rühe, è ancora più dura: "Era un giovane presuntuoso, grondante di arroganza immotivata". Per quanto riguarda il lungo rivale della CDU di Kohl, Lothar Späth, che era il ministro-presidente del Baden-Württemberg fino al 1991, Teltschik scherza: "Era di bassa statura e politicamente irrilevante. Si diceva che avesse una scala da carriera in cucina, con il gradino più alto ancora segnato".

Teltschik ha lavorato a stretto contatto con Kohl dal 1972 al 1990 e ha servito come capo del dipartimento di politica estera nella cancelleria dal 1982. Secondo Gehler, Teltschik ha anche condiviso le sue opinioni sulla vita privata di Kohl, esprimendo solidarietà verso Hannelore Kohl, che ha lottato nel suo matrimonio e si è tolta la vita nel 2001. Quando ha visto il legame affettuoso tra Mikhail Gorbachev e sua moglie Raisa, Teltschik ha riflettuto: "Kohl potrebbe imparare qualcosa da questo".

Tuttavia, i ricordi di Teltschik su Maike Kohl-Richter, la seconda moglie di Kohl, non sono troppo luminosi. Sembra che si intrometta nelle sue conversazioni con Kohl sul loro passato condiviso, anche se non ha assistito agli eventi.

C'è già una discordanza con i ricordi di Teltschik in un caso. Secondo lui, Kohl e lui erano entrambi delusi dal allora ministro delle finanze e leader della CSU Theo Waigel: "Non siamo mai stati sicuri di cosa fosse veramente capace... La sua autostima superava di gran lunga la sua forza effettiva come ministro". Questa valutazione viene attribuita allo stato

