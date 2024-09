Il coniuge rinchiude il partner in uno squallido porcile per un lungo periodo.

È stato denunciato dalle autorità polacche che un uomo di 35 anni ha tenuto una donna prigioniera in una stalla per più di cinque anni. È accusato di averla sottoposta a ripetuti stupri, aggressioni fisiche e torture psicologiche. Come riportato dal canale televisivo "Polsat News", secondo la dichiarazione dell'ufficio del procuratore, l'uomo si chiama Mateusz J. Egli avrebbe picchiato e torturato la donna, più giovane di cinque anni, stuprandola ripetutamente. Si dice che abbia anche punched her in the face and used different objects for his attacks.

I media polacchi riportano che Mateusz J. ha tenuto la donna prigioniera in un villaggio rurale, Gaika, situato nell'ovest della Polonia. Si dice che lui e la sua vittima si siano conosciuti online nel 2019, secondo il portale locale "Myglogow.pl". M. avrebbe rinchiuso la donna in una piccola stanza laterale del suo porcile durante il loro primo incontro.

La stanza, che misura solo tre per tre metri, sarebbe stata chiusa a chiave, senza finestre, e con limitato accesso a prodotti igienici, acqua, elettricità e un bagno.

"Non potevo rivelare la verità ai medici"

M. avrebbe portato la donna in ospedale diverse volte con arti rotti. Come riportato da "Polsat News", la donna avrebbe anche dato alla luce un bambino in un ospedale, che è stato dato in adozione. Il motivo per cui il personale medico nei clinici non ha sollevato preoccupazioni rimane sconosciuto. La donna avrebbe taciuto per paura a causa delle continue intimidazioni di M. "Non potevo rivelare la verità ai medici perché avevo paura. Mi minacciava, dicendo che sarebbe peggiorato se avessi protestato", ha detto a "Myglogow.pl".

Ha anche affermato di non sapere dove si trovasse. "Mi copriva la testa con un cappuccio in modo che non sapessi dove vivevamo mentre mi portava in clinica", ha detto. La stessa cosa è successa quando l'ha portata fuori la sera per lavarsi."

Quando la donna è stata ricoverata in agosto con una spalla slogata, la clinica ha allertato le autorità, secondo il procuratore di Glogow. L'estensione delle sue ferite precedenti ha scioccato il team medico.

I genitori affermano di non sapere nulla

Come riportato dal portale polacco "MyGlow", i genitori di M. affermano di non sapere nulla del crimine, nonostante vivessero in una casa vicino alla stalla. "Non abbiamo sentito nulla, non abbiamo visto nulla", ha detto la madre di M. al portale. Ha aggiunto: "È un bravo ragazzo".

L'indagine è ancora in corso, secondo l'ufficio del procuratore. È stato emesso un mandato di perquisizione e si dice che ne sia stato richiesto uno di arresto. Se condannato, l'uomo potrebbe affrontare fino a 25 anni di prigione. Il villaggio di Gaiki si trova a circa 90 chilometri a nord-ovest di Wroclaw (ex Breslavia).

Il silenzio della donna negli ospedali era dovuto alla continua intimidazione e alla paura che le cose peggiorassero, come ha dichiarato: "Non potevo rivelare la verità ai medici perché avevo paura. Mi minacciava, dicendo che sarebbe peggiorato se avessi protestato".

L'abuso sessuale presunto si è esteso al fatto che la donna abbia dato alla luce un bambino in un ospedale, che è stato dato in adozione, un fatto che è passato inosservato al personale medico.

Leggi anche: