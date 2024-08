- Il coniuge è stato processato per un incidente di pugnalamento in un ristorante.

Un operatore di snack bar di Hünxe è stato al centro delle attenzioni del tribunale regionale di Duisburg dal venerdì scorso, a seguito della sua morte violenta. Il marito della donna è accusato dalla procura di omicidio premeditato per motivi egoistici. Durante l'apertura del processo, l'imputato è rimasto in silenzio riguardo alle accuse.

Stando all'atto d'accusa, l'uomo di 50 anni avrebbe fatto irruzione nel negozio della moglie alla fine di febbraio, rimanendo nascosto fino a quando lei non ha aperto la porta. Nel negozio, avrebbe accusato la moglie di infedeltà prima di sferrare una serie di coltellate. L'autopsia ha rilevato un totale di 27 ferite da taglio e da punta.

Arrestato dopo 48 ore

L'imputato è stato posto in stato di arresto due giorni dopo l'incidente, in un'area di sosta dell'autostrada vicino a Münster. Si dice che si sia consegnato alle autorità, fornendo loro la sua posizione in anticipo. È stato detenuto in custodia cautelare dal suo arresto.

La procura ritiene che la vittima fosse disarmata durante l'attacco con il coltello. Si afferma che la donna non era a conoscenza di alcun pericolo per la sua vita. Sono state fissate ulteriori date per il processo fino a tarda novembre.

Il caso è ora stato assegnato al tribunale di primo grado per ulteriori procedimenti. Nella data fissata per il processo, il difensore dell'imputato presenterà la sua argomentazione contro l'accusa di omicidio premeditato.

