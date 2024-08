- Il coniuge di un'infermiera è accusato di tentato omicidio

Una donna di 63 anni è attualmente sotto processo presso il tribunale regionale di Hanau per aver presumibilmente tentato di uccidere il proprio marito, affetto da demenza. L'accusa sostiene che le sue azioni erano premeditate, un fattore aggravante nei casi di omicidio.

Stando all'atto d'accusa, la signora stava lottando nell'assistere il proprio marito gravemente dementato, portandola presumibilmente a pianificare la sua morte ad agosto 2023 a Gründau, nel distretto di Main-Kinzig. È accusata di aver schiacciato 20 compresse di psicofarmaci e di averle sciolte in acqua prima di farle bere all'uomo di 79 anni. La dose era potenzialmente letale.

Successivamente, si presume che abbia consumato il liquido lei stessa e si sia messa a letto con l'uomo di 79 anni. I due sono stati trovati incoscienti dai parenti. Fortunatamente, entrambi sono stati salvati in ospedale.

All'inizio del processo, la difesa ha descritto l'incidente come una situazione tragica. La donna di 63 anni avrebbe presumibilmente sentito di essere sopraffatta dalle crescenti difficoltà nell'assisterlo. Una successiva scoperta ha rivelato una lettera in cui esprimeva il suo frustrazione per essere stata ignorata quando aveva chiesto aiuto. La difesa, che aveva un tasso alcolico nel sangue compreso tra il 2,6% e il 2,9% al momento dell'incidente, ha espresso rimorso e ha sostenuto di aver sofferto di insonnia cronica a causa dei compiti notturni di assistenza. Il processo è previsto per concludersi alla fine di agosto.

