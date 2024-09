Il coniuge di un detenuto californiano ottiene un risarcimento di 5,6 milioni di dollari dopo una causa per un'umiliazione per perquisizione del corpo.

Dopo un viaggio di quattro ore per visitare il suo coniuge presso la struttura correttiva di Tehachapi il 6 settembre 2019, Christina Cardenas è stata sottoposta a una serie di umiliazioni da parte delle autorità carcerarie. Ciò includeva una perquisizione corporale, test per droga e gravidanza e scansioni mediche in un ospedale, seguite da un'altra perquisizione corporale da parte di un medico uomo che ha inappropriatamente violato i suoi diritti, come sostenuto in una causa legale.

Cardenas ha deciso di intentare una causa contro questo trattamento, con l'obiettivo di prevenire che altri subiscano violazioni simili.

Con un risarcimento di $5.6 milioni, $3.6 milioni saranno pagati dal Dipartimento di Correzione e Riabilitazione della California, mentre il resto sarà coperto da altri imputati, tra cui due ufficiali di correzione, un medico e l'ospedale Adventist Health Tehachapi Valley.

Gli ufficiali del carcere, in base a un mandato, hanno eseguito le perquisizioni, sostenendo che una perquisizione corporale era consentita solo se una lastra o una TAC avesse rilevato contrabando all'interno del corpo di Cardenas. Tuttavia, né la lastra né la TAC hanno rilevato alcuna prova in tal senso.

Durante questo processo, Cardenas è stata ammanettata e sottoposta a un degradante corteo attraverso la struttura, senza accesso all'acqua o al bagno per la maggior parte del tempo. Inoltre, è stata addebitata per i servizi dell'ospedale, ricevendo successivamente fatture per un totale superiore a $5.000. Nonostante non fosse stato trovato alcun contrabando nei suoi effetti personali o nel suo corpo, le è stata negata la visita al marito.

Uno degli ufficiali le ha chiesto: "Qual è il punto della tua visita, Christina? Non devi visitare. È una scelta", insinuando che il suo diritto di visitare il marito in carcere fosse superfluo.

L'avvocato di Cardenas, Gloria Allred, ha considerato questa affermazione dell'ufficiale come un tentativo di intimidire e minare il diritto di Cardenas di visitare il marito.

Durante una visita precedente per sposare il marito, Cardenas ha anche subito una perquisizione corporale e ha incontrato difficoltà aggiuntive durante le sue visite in carcere. Anche se non allo stesso livello dell'incidente del 6 settembre 2019, queste difficoltà sono persistite. Il marito di Cardenas remains in custody.

Il risarcimento impone al Dipartimento di Correzione e Riabilitazione della California di distribuire un memorandum di politica ai suoi dipendenti, con l'obiettivo di tutelare i diritti dei visitatori sottoposti a perquisizioni corporali. Ciò include l'assicurarsi che il visitatore comprenda il mandato, fornirne una copia, chiarirne l'ambito e rispettarne i limiti.

Allred ha dichiarato che Cardenas non è l'unica persona ad aver subito un simile trattamento da parte degli ufficiali di correzione e spera che questo caso aiuterà a tutelare i diritti dei coniugi e dei familiari che visitano i loro cari in carcere.

Le prigioni della California lottano con un problema persistente di abuso sessuale e condotta inappropriata. Di conseguenza, il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un'indagine su presunte accuse di abuso sessuale sistematico da parte degli ufficiali di correzione nei confronti delle donne detenute in due prigioni statali della California.

In precedenza, l'Ufficio delle Prigioni Federali ha annunciato la sua decisione di chiudere una prigione per donne nel Nord della California, nota come "club dello stupro", dopo un'indagine dell'Associated Press che ha rivelato abusi sessuali diffusi da parte degli ufficiali di correzione.

Dopo aver ottenuto il risarcimento di $5.6 milioni, Cardenas e il suo team legale si assicurano che una parte dei fondi verrà utilizzata per coprire le spese per altre vittime che hanno subito violazioni simili per mano delle autorità carcerarie.

In futuro, il Dipartimento di Correzione e Riabilitazione della California sarà obbligato a diffondere un memorandum di politica ai suoi dipendenti, sottolineando la protezione dei diritti dei visitatori durante le perquisizioni corporali.

