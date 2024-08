Il coniuge della madre della Virginia scomparsa è accusato di averla uccisa nella loro abitazione, e di aver poi spostato il suo cadavere fuori, accuse descritte nei documenti legali.

Naresh Bhatt è stato arrestato giovedì con l'accusa di occultamento di cadavere, come riportato nei documenti del tribunale, dopo il sequestro della sua residenza condivisa. Bhatt è stato convocato per la prima udienza in tribunale venerdì mattina.

Anche se non è stato ancora formalmente incriminato per omicidio, la denuncia preliminare acquisita da WJLA indica che, "circa il 30 luglio 2024, il sospetto, Naresh Bhatt, avrebbe presumibilmente ucciso sua moglie, Mamta Bhatt."

Un'aggiunta a mano alla dichiarazione menziona, "con ciò che sembra essere le iniziali dell'agente di polizia che ha sporto denuncia", la presenza di prove che indicano che il corpo è stato trattenuto all'interno della residenza e poi rimosso.

La denuncia spiega inoltre che, "durante le indagini, è stata rinvenuta una notevole quantità di prove digitali e forensi compatibili con la sua morte."

CNN ha contattato l'ufficio del procuratore distrettuale per chiedere se Bhatt potrebbe essere incriminato per un reato più grave alla luce delle accuse di omicidio formulate dall'agente.

Kafle Bhatt è stata vista per l'ultima volta al UVA Health Prince William Medical Center di Manassas il 27 luglio, secondo i rapporti della polizia. Il giorno successivo, ha comunicato con un amico e il 31 luglio è stata vista per l'ultima volta da suo marito a cena, secondo le dichiarazioni precedenti fatte alla polizia.

Il 2 agosto è stato effettuato un controllo sul benessere alla residenza della coppia e il marito "ha fornito ulteriori informazioni" e ha condiviso queste informazioni con gli investigatori, dicendo di non voler segnalare la sua scomparsa in quel momento, secondo la polizia. Tre giorni dopo, ha sporto denuncia per persona scomparsa, lo hanno confermato le autorità in un comunicato stampa del 15 agosto.

La richiesta di controllo sul benessere è partita dai colleghi di lavoro di Kafle Bhatt, come riportato dall'affiliata CNN WUSA.

Gli investigatori hanno condotto un'indagine approfondita dall'5 all'8 agosto e hanno determinato che c'era un'assenza significativa di comunicazioni recenti tra Kafle Bhatt e la sua famiglia, gli amici, il datore di lavoro e sui social media, portando a classificare il suo status di persona scomparsa come "involontaria/critica".

Nonostante la denuncia di persona scomparsa presentata da Naresh Bhatt l'5 agosto, egli aveva scelto di non segnalare la scomparsa di sua moglie Kafle Bhatt durante il controllo sul benessere dell'2 agosto, scegliendo invece di condividere queste informazioni con gli investigatori.

Il sequestro della residenza condivisa di Naresh e Kafle Bhatt ha portato alla scoperta di prove che potrebbero implicare Naresh nella complicità della sua scomparsa, mettendolo sotto sospetto.

