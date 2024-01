Il Congresso affronta una crisi in patria e all'estero mentre il 2024 approfondisce la divisione partitica

La corsa per la Casa Bianca è pronta a giocare un ruolo importante nell'influenzare ciò che viene fatto - e ciò che non viene fatto - a Capitol Hill, e l'equilibrio del potere nel Congresso è in gioco con le gare chiave del Senato e della Camera in votazione.

Le questioni più urgenti sono un paio di scadenze per la chiusura del governo a gennaio e febbraio e uno sforzo molto importante per trovare un accordo sulla sicurezza dei confini e sugli aiuti all'Ucraina e a Israele. È tutt'altro che chiaro, tuttavia, se i legislatori saranno in grado di raggiungere un consenso sulla sicurezza delle frontiere, sugli aiuti all'estero e sulla legislazione per evitare lo shutdown.

Poiché le elezioni del 2024 dominano sempre di più il panorama politico, il consenso potrebbe diventare ancora più difficile, dato che le controversie di parte rischiano di diventare più difficili da superare a Capitol Hill.

Negoziati in corso sulla sicurezza delle frontiere

I negoziatori del Senato hanno cercato un accordo sulla sicurezza delle frontiere che potrebbe essere legato agli aiuti per l'Ucraina e Israele, tra le altre priorità, mentre i repubblicani insistono sul fatto che un pacchetto di aiuti debba essere abbinato a importanti cambiamenti nella politica di sicurezza delle frontiere.

La Camera e il Senato non torneranno a votare prima della prossima settimana, ma i colloqui sulla sicurezza delle frontiere sono proseguiti durante le vacanze. I senatori coinvolti nelle discussioni sono stati a colloquio da quando la Camera si è aggiornata per la pausa - e i legislatori e lo staff si sono incontrati a distanza, secondo un assistente del Senato che ha familiarità con i negoziati.

Trovare un accordo è molto impegnativo, in parte perché la sicurezza delle frontiere e l'immigrazione sono da tempo tra le questioni politiche più controverse a Capitol Hill.

Il tentativo di trovare un accordo mentre la corsa alle presidenziali si fa più accesa aumenta la sfida, soprattutto perché la retorica dura sull'immigrazione e sul confine è stata a lungo una delle caratteristiche principali delle campagne dell'ex presidente Donald Trump.

A dicembre, il leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer e il leader della minoranza Mitch McConnell hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta che i negoziatori stavano facendo "progressi incoraggianti", ma che "rimangono questioni impegnative".

"Mentre i negoziatori lavorano sulle questioni ancora aperte, speriamo che i loro sforzi permettano al Senato di agire rapidamente sul supplemento per la sicurezza nazionale all'inizio del nuovo anno", hanno dichiarato.

Se i negoziatori del Senato raggiungeranno un accordo che possa passare alla Camera, un pacchetto per la sicurezza delle frontiere e gli aiuti all'estero potrebbe comunque affrontare una battaglia in salita alla Camera controllata dal GOP, dove un gran numero di repubblicani si oppone a ulteriori aiuti all'Ucraina.

Si profila una lotta per il finanziamento del governo

Il presidente della Camera Mike Johnson dovrà affrontare un margine di voto estremamente ristretto e quella che potrebbe essere la sua prova di leadership più impegnativa fino ad oggi, quando i legislatori torneranno a Washington e affronteranno una lotta per il finanziamento del governo.

In un evento raro, il Congresso dovrà affrontare non una ma due scadenze per lo shutdown del governo all'inizio del nuovo anno, il 19 gennaio e il 2 febbraio.

A metà novembre, il Congresso ha approvato una legge transitoria che estende i finanziamenti governativi fino al 19 gennaio per le priorità, tra cui le costruzioni militari, gli affari dei veterani, i trasporti, gli alloggi e il Dipartimento dell'Energia. Il resto del governo sarà finanziato fino al 2 febbraio.

L'obiettivo era quello di dare ai legislatori più tempo per cercare di approvare i disegni di legge di spesa per l'intero anno, ma ora c'è pochissimo tempo prima delle scadenze che si avvicinano rapidamente.

In assenza di un accordo più ampio, il Congresso dovrà affrontare pressioni per approvare ancora una volta una legge di transizione, ma importanti legislatori stanno già mettendo in guardia contro la possibilità di una sospensione, nota come risoluzione continua, o CR, che durerebbe un anno intero.

"Una CR è semplicemente inaccettabile per un anno. È devastante, soprattutto per la difesa, e abbiamo tutte queste guerre in corso, quindi dobbiamo raggiungere un accordo sulla linea principale e ottenere un risultato il prima possibile", ha detto McConnell a dicembre.

Dopo l'elezione di Johnson a speaker, alcuni conservatori hanno segnalato che gli avrebbero concesso del tempo per trovare il suo equilibrio nel lavoro, dopo che l'ex speaker Kevin McCarthy era stato estromesso da una rivolta dei conservatori. Tuttavia, le crepe hanno già cominciato a emergere e non è chiaro quanto tempo di grazia avrà il nuovo speaker.

Johnson dovrà anche guidare la sua risicata maggioranza attraverso l'inchiesta del GOP sull'impeachment del Presidente Joe Biden, che sarà sottoposta a un microscopio nelle prossime settimane.

A dicembre, i repubblicani della Camera hanno votato per formalizzare un'inchiesta di impeachment su Biden, mentre la loro indagine raggiunge un punto critico e la pressione della destra cresce.

Con un voto 221-212, tutti i membri del Partito Repubblicano hanno sostenuto la risoluzione per formalizzare l'inchiesta. Tuttavia, l'indagine ha faticato a scoprire illeciti da parte del presidente, un fattore che potrebbe creare un peso politico per i membri repubblicani moderati in distretti competitivi.

La leadership del Partito Repubblicano ha sottolineato che la formalizzazione dell'inchiesta non significa che l'impeachment del Presidente sia inevitabile, anche se la pressione all'interno del partito e della base repubblicana sta crescendo.

"Non abbiamo intenzione di pregiudicare l'esito di questa inchiesta perché non possiamo", ha detto Johnson ai giornalisti a dicembre. "Non è un calcolo politico. Stiamo seguendo la legge, siamo la squadra dello Stato di diritto e mi atterrò a questo".

Morgan Rimmer, Kristin Wilson e Annie Grayer della CNN hanno contribuito a questo servizio.

