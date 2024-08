Il congressista del New Jersey Bill Pascrell si è fatto avanti all'età di 87 anni.

"Con il cuore pesante, annunciamo la tragica notizia che nostro caro marito, padre e nonno, Bill Pascrell Jr., ci ha lasciato questa mattina," indica un post sul suo account congressuale. "Come nostro stimato Rappresentante, Bill ha dato ogni briciolo di forza fino al suo ultimo respiro, desiderando di tornare al lavoro che amava e alle persone che gli erano care. Nativo di Paterson, Bill aveva un'affetto indistruttibile per la città che lo aveva formato e servito. Ora ha trovato la pace dopo aver dedicato tutta la sua vita alla nostra cara nazione, l'America."

Pascrell era stato recentemente in cura medica per la febbre.

Prima del suo mandato alla Camera dei Rappresentanti, Pascrell ha servito nell'Assemblea Generale del New Jersey e come sindaco di Paterson, New Jersey.

Alla Camera, Pascrell ha rappresentato il 8° distretto del New Jersey, e successivamente, a seguito della riassegnazione, il 9° distretto. Pascrell era membro del potente Comitato dei Modi e dei Mezzi della Camera e durante il suo mandato al Congresso si è impegnato per ottenere finanziamenti per una serie di progetti, tra cui circa 17 milioni di dollari in finanziamenti federali per gli aggiornamenti dell'infrastruttura, come la sostituzione delle vecchie tubature di piombo.

Dopo l'uragano Sandy, Pascrell ha criticato la leadership repubblicana, sostenendo l'approvazione di un pacchetto di aiuti supplementari per fornire assistenza alla ripresa.

"È ora di affrontarsi – nello stile del New Jersey," ha dichiarato Pascrell sul pavimento della Camera. "Purtroppo, ci troviamo di fronte a una leadership instabile dall'altra parte."

Iniziato quest'anno, Pascrell ha affrontato un'opposizione democratica alle primarie da parte del sindaco di Prospect Park, Mohamed Khairullah, che ha criticato il forte sostegno di Pascrell per Israele in mezzo a una vasta crisi umanitaria a Gaza. Khairullah, che è musulmano, ha fatto notizia lo scorso anno quando i servizi segreti gli hanno impedito di partecipare a una reception per l'Eid alla Casa Bianca per celebrare la fine del Ramadan.

Il distretto è sede di "Little Ramallah" a Paterson, che vanta una delle più grandi comunità di americani di origine palestinese del paese, nonché una consistente popolazione ebraica nel contea di Bergen, rendendo l'area un punto focale di tensione in mezzo al conflitto in corso a Gaza.

In ogni caso, Pascrell è uscito vittorioso dalle primarie democratiche.

Data la sua profonda involvement in politica, la partenza di Pascrell dal Congresso ha scatenato discussioni su possibili sostituti nel 9° distretto. Nonostante i problemi di salute, l'impegno di Pascrell per ottenere finanziamenti federali per i progetti infrastrutturali, come la sostituzione delle vecchie tubature di piombo, avrà un impatto significativo sul futuro dello sviluppo del distretto.

