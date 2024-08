Il Congo registra un forte aumento delle morti per infezioni da Mpox

La Repubblica Democratica del Congo ha registrato un aumento netto delle morti causate dalle infezioni da Mpox. Il Ministro della Salute Samuel-Roger Kamba ha riferito giovedì che 548 persone infette sono morte dall'inizio dell'anno. Le autorità hanno registrato un totale di 15.664 casi sospetti di infezione. Circa due settimane fa, l'Agenzia sanitaria dell'Unione Africana (Africa CDC) aveva segnalato 455 morti e 14.479 casi di infezione in 25 delle 26 province congolesi. Ora, tutti i province del paese africano centrale sono colpite dall'outbreak di Mpox.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il livello massimo di allarme mercoledì a causa della diffusione del virus Mpox in Africa, dichiarandolo "emergenza sanitaria di interesse internazionale" come il coronavirus SARS-CoV-2. L'Unione Africana aveva già dichiarato un "emergenza sanitaria continentale" il giorno precedente.

Gli esperti sono particolarmente preoccupati per la variante 1b del virus, che sta attualmente circolando in Congo e in alcuni altri paesi africani. I sintomi tipici di un'infezione con la variante 1b includono eruzioni cutanee su tutto il corpo. Nelle varianti più leggere, l'eruzione è limitata a parti specifiche del corpo come la bocca, il viso o i genitali. Insieme alle pustole, la febbre è anche un sintomo tipico della malattia.

I virus Mpox erano originariamente diffusi principalmente nei roditori in Africa occidentale e centrale. Sono stati scoperti per la prima volta negli anni '70 nel Zaire, ora Repubblica Democratica del Congo. La trasmissione da persona a persona è possibile con un contatto ravvicinato, come durante il sesso.

Nel maggio 2022, il sottogruppo 2b del virus noto da decenni come monkeypox si è diffuso anche al di fuori dell'Africa, principalmente in Europa. Sono stati principalmente colpiti gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini. L'OMS ha dichiarato anche in quel momento un'emergenza sanitaria di interesse internazionale, che è terminata in maggio 2023. Tuttavia, il sottogruppo 2b è significativamente meno pericoloso del gruppo 1b attualmente in diffusione.

A causa dell'aggravarsi dell'outbreak di Mpox, tutte le province della Repubblica Democratica del Congo sono ora colpite. Di conseguenza, tutte sono a rischio e richiedono misure sanitarie più rigorose per contenere la diffusione. L'Agenzia sanitaria dell'Unione Africana aveva segnalato in precedenza 455 morti e 14.479 casi di infezione in 25 province, ma ora, con la diffusione in tutte le province, il numero di persone colpite potrebbe essere significativamente aumentato.

Leggi anche: