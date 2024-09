Il confronto tra l'accusa contro Sean 'Diddy' Combs e il caso R. Kelly, evidenziando una differenza significativa.

Ma il caso di Combs assomiglia a quello di R. Kelly in modo diverso: in entrambi i casi, i pubblici ministeri hanno utilizzato un'applicazione unica del Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) per incriminare loro per le accuse di utilizzare il potere e la fama per manipolare risorse, imprese e individui che rispondevano a loro per commettere reati - e tentare di nasconderli.

"Indubbiamente, ci sono somiglianze tra questi casi", ha dichiarato Nadia Shihata, l'ex pubblico ministero federale che ha gestito il caso del 2021 contro Kelly nel distretto orientale di New York, uno dei due processi che hanno portato alla caduta di Kelly.

"Indiscutibilmente, le azioni in ciascun caso differiscono. Tuttavia, c'è questa idea di una figura nota che utilizza il personale e l'entourage a disposizione per facilitare gravi reati di violenza sessuale e per esercitare coercizione e controllo sulle vittime per convincerle a impegnarsi in attività sessuali che altrimenti non lo farebbero."

Attualmente, Kelly è in carcere per 30 anni per il processo di New York per racket e traffico sessuale e 20 anni per un altro processo nel distretto orientale dell'Illinois, dove è stato condannato per accuse di pornografia minorile e adescamento di minori. Kelly ha fatto appello a entrambe le condanne e, a luglio, ha presentato una richiesta alla Corte Suprema degli Stati Uniti per annullare la sua condanna dell'Illinois, sostenendo che le accuse erano fuori dal termine di prescrizione.

Nel frattempo, Combs è stato incriminato nel distretto meridionale di New York per tre capi d'accusa: cospirazione per racket, traffico sessuale e trasporto per prostituzione. Si è dichiarato non colpevole e rischia la pena di morte se condannato.

Una differenza significativa tra i due casi è che i processi di Kelly hanno coinvolto vittime minorenni, mentre Combs non è stato accusato di reati contro minori - e potrebbe emergere una strategia difensiva da parte degli avvocati di Combs, sostenendo che le sue presunte vittime erano partecipanti consenzienti.

In ogni caso, le accuse contro Combs sono "molto gravi", ha detto l'avvocato per i diritti civili e analista legale di CNN Areva Martin, che assomigliano in modo preoccupante a quelle contro Kelly a New York - "un altro icona della musica, che ora è in carcere per 30 anni per accuse remarkably similar che sono state mosse contro di lui a New York e che alla fine hanno portato a una condanna in un processo".

Utilizzo di un impero aziendale

La legge RICO, entrata in vigore nel 1970, era stata progettata per processare il crimine organizzato che influenzava il commercio interstatale. Qualsiasi caso di racket si basa su un cosiddetto "impresa", ovvero il gruppo impegnato nell'illegalità presunta - pensate alla mafia.

Tuttavia, l'uso della RICO per processare Kelly è stato considerato un "uso pionieristico" della legge contro un singolo individuo e il caso di Combs "segue la stessa struttura legale", secondo l'analista capo della CNN per la legge e l'intelligence John Miller. Ha descritto la strategia come un "cambiamento creativo per processare individui il cui proprio patrimonio e corporazioni sono state utilizzate per facilitare un modello di continuazione di gravi reati".

"Il caso di R. Kelly, l'indagine da parte di (Homeland Security Investigations), la prosecuzione come caso RICO è stata una prosecuzione federale insolita, con una struttura unica", ha detto Miller. "E è diventato veramente un modello, non solo per l'indagine di P. Diddy, ma probabilmente per il distretto meridionale e come hanno costruito questo caso".

Quando il distretto orientale di New York ha incriminato Kelly ai sensi della legge RICO - l'incriminazione dell'Illinois non si basava sulla legge - ha identificato Kelly come capo di un'impresa composta dal cantante e il suo entourage, compresi i manager, i guardaspalle, gli autisti e gli assistenti personali.

L'obiettivo dell'impresa, secondo l'incriminazione del EDNY, non era solo quello di promuovere Kelly e la sua musica, ma anche di "reclutare donne e ragazze per impegnarsi in attività sessuali illegali con Kelly".

In particolare, i pubblici ministeri del EDNY hanno sostenuto che Kelly avrebbe scelto donne e ragazze tra il pubblico dei concerti e poi avrebbe ordinato ad altri membri dell'impresa di portarle dietro le quinte. L'impresa avrebbe quindi organizzato per le donne e le ragazze di visitare Kelly e lì si sarebbero verificati i reati sessuali, compresa la produzione di pornografia minorile.

Ora, dall'altra parte dell'East River, i pubblici ministeri del SDNY affermano che Combs era il capo della sua propria impresa, composta da diverse imprese e dipendenti, compresi la sicurezza, il personale di casa e gli assistenti personali. Alcuni dei suoi obiettivi erano legittimi - promuovere Combs come musicista e gestire il suo vasto impero aziendale, che l'incriminazione cita come comprendente etichette discografiche, uno studio, una linea di abbigliamento, un'agenzia di marketing e un'azienda di alcolici.

Tuttavia, l'impresa si è anche impegnata in una varietà di reati, come il traffico sessuale, il lavoro forzato, il rapimento, l'incendio doloso, la corruzione e l'ostacolo alla giustizia, secondo l'incriminazione. E per un decennio, Combs "ha abusato, minacciato e costretto donne e altri intorno a lui per soddisfare i suoi desideri sessuali, proteggere la sua reputazione e nascondere il suo comportamento".

L'impresa di Combs "ha reso possibile" questo comportamento, secondo l'incriminazione, pagando le vittime, manipolando le loro opportunità di carriera o ottenendo droga per mantenerne la compliance. I membri dell'impresa hanno anche assistito ad atti di violenza di Combs contro le vittime, sostiene l'incriminazione. Invece di intervenire, hanno lavorato per nasconderlo.

Un vantaggio della cospirazione RICO è che consente all'SDNY di ampliare la portata della sua prosecuzione, ha detto Neama Rahmani, un ex pubblico ministero federale e presidente di West Coast Trial Lawyers.

Le accuse del procuratore distrettuale di Manhattan sembrano allinearsi con l'allegato assault, utilizzandolo come prova per il capo d'accusa di cospirazione per racket.

"Una vasta gamma di azioni può essere considerata rilevante o atti predeterminati, anche se non sono reati federali", ha dichiarato Rahmani, continuando, "Aggiunge un sacco di prove, un sacco di reati e, francamente, un sacco di individui".

È ancora da vedere se verranno incriminate altre persone in relazione alle accuse del caso Combs.

Diversamente dalle vittime di Kelly che erano minorenni, l'SDNY non ha accusato Combs di aver mirato a minori, segnando una differenza significativa tra i loro casi.

L'indictment contro Combs menziona vari presunti vittime, comprese donne e lavoratrici sessuali, ma non specifica il loro numero. L'avvocato di Combs ha sostenuto che il caso ruota intorno a una sola vittima – l'accusa di tratta di esseri umani si basa su affermazioni riguardanti una sola vittima non nominata – mentre i pubblici ministeri federali si sono attenuti alla loro affermazione di vittime multiple.

Questa distinzione, la questione del consenso, potrebbe rivelarsi un aspetto fondamentale della difesa di Combs, ha suggerito Rahmani, definendola "l'unica difesa sostanziale".

"Non dirà che non è successo o che era un'altra persona", ha dichiarato Rahmani. "Chiaramente, il sesso consensuale tra adulti è legale, a condizione che non ci sia forza, inganno o coercizione – è questo che lo rende tratta – o qualsiasi aspetto commerciale – è questo che lo rende prostituzione".

"La sua unica speranza di vincere questo processo dipende dalla testimonianza dei testimoni e dalla convinzione della giuria che fosse consensuale".

Miller ha concordato: le vittime minorenni di Kelly non potevano dare il consenso, ha sottolineato, "mentre il focus principale della difesa di Combs sarà su queste feste selvagge piene di adulti che partecipano volontariamente a sesso, droga e hip hop, e tutti si stavano divertendo fino a quando non è stato più così".

" Analogamente a Combs, il caso di Kelly involve anche l'uso della sua entourage per facilitare attività criminali".

"Inoltre, le presunte vittime in entrambi i casi sono state costrette a partecipare a attività contro la loro volontà, nonostante il loro consenso iniziale a causa del potere e dell'influenza dei denunciati".

