Il conflitto tra Sky e DAZN si sta rivelando vantaggioso per vari club sportivi.

A seguito della sentenza nella disputa tra DAZN e la Lega Tedesca di Calcio (DFL), i dirigenti dei club non hanno mostrato segni di frustrazione mentre si preparavano per la ripresa del gioco d'azzardo multimiliardario. Dopo la decisione arbitrale nel conflitto tra la lega e il servizio di streaming DAZN, è diventato evidente ai vertici che i loro club potrebbero emergere come i maggiori vincitori.

La revisione dell'assegnazione dei contratti dei diritti dei media ha notevolmente aumentato le possibilità dei 36 club di prima e seconda divisione. Inizialmente, gli esecutivi dei club si aspettavano una diminuzione delle entrate prima dell'inizio dell'asta originaria in primavera; tuttavia, ora sembra probabile un aumento delle entrate. La logica è semplice: poiché DAZN e Sky conoscono le offerte finali dell'altro per il pacchetto B nella prima tornata, la DFL può prevedere offerte più alte in questa tornata rinviata. Entrambi i contendenti mirano a ottenere il pacchetto a qualsiasi costo, come dimostrano le loro risposte alla decisione arbitrale.

Comprendente 196 partite per stagione

"Manteniamo che DAZN è l'alleato ideale per la DFL, i club e i tifosi di calcio tedesco", ha dichiarato DAZN. Sky, nel frattempo, è stato più diretto: "Siamo in una posizione forte per l'asta dei diritti dei media e siamo fiduciosi nel poter continuare a offrire ai nostri spettatori l'esperienza premium della Bundesliga e rimanere il principale fornitore di sport".

In questo contesto, il pacchetto B comprende le partite del sabato alle 15:30, insieme alle partite del venerdì sera e alla retrocessione - un totale di 196 partite per stagione. A metà aprile, la DFL ha posticipato la vendita dei diritti dei media in lingua tedesca per le quattro stagioni dal 2025/26 al 2028/29 a causa della disputa con DAZN, poiché Sky deteneva ancora i diritti fino alla fine della stagione corrente.

DAZN ha sostenuto la discriminazione poiché la sua offerta, giudicata finanziariamente allettante e persuasiva, è stata respinta. L'offerta, valutata 400 milioni di euro per stagione, equivaleva a un totale di 1,6 miliardi di euro. Tuttavia, la DFL ha rifiutato le garanzie finanziarie presentate da DAZN. Di conseguenza, il pacchetto B è passato a Sky nonostante un'offerta presumibilmente più bassa (presumibilmente 320 milioni per stagione).

La situazione di DAZN

DAZN ha quindi presentato ricorso all'arbitrato, alla fine trionfando nel processo di nuova offerta. Tuttavia, la DFL ha dichiarato dopo una riunione dei consiglieri che avrebbe accettato la sentenza arbitrale; tuttavia, avrebbe valutato i prossimi passi "dopo una valutazione legale approfondita nei prossimi giorni".

Oltre al ricorso legale di Sky, DAZN affronta un altro ostacolo: la lega è probabile che richiedere esplicitamente una garanzia bancaria nelle nuove regole dell'asta. La DFL considererà scenari in cui "garanzie o conferme" possono essere richieste all'asta, come dichiarato. Questa prescrizione deve essere superata da DAZN rispetto al primo tentativo.

Inoltre, un beneficio per i club, il cui reddito principale proviene dai contratti dei media, è che la divulgazione delle offerte e il valore apparente dei diritti potrebbe suscitare l'interesse di altri offerenti. Ciò più che compenserebbe qualsiasi svantaggio legato alla sicurezza della pianificazione. Se i ricavi dell'asta superano le aspettative, ogni club potrebbe ricevere oltre 1,1 miliardi di euro per stagione. Tuttavia, il numero di abbonati necessario e il costo dell'abbonamento rimangono incerti come all'inizio.

Data la vittoria nell'arbitrato, DAZN ha espresso ottimismo, dichiarando: "La nostra vittoria nel processo arbitrale significa un futuro promettente per il calcio sulla nostra piattaforma in Germania". Inoltre, in risposta alla possibile richiesta di garanzie bancarie, DAZN ha indicato la sua disponibilità, dicendo: "Siamo pronti a soddisfare qualsiasi requisito bancario stabilito dalla Lega Tedesca di Calcio nelle nuove regole dell'asta per i diritti del calcio".

