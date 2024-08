- Il conflitto climatico contraddice le finanze pubbliche - richiede una rivalutazione

È ora che coloro che ne sono capaci si facciano avanti

Secondo il Ministro-Presidente del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst (CDU), il governo federale deve riformare drasticamente il sistema attuale dell'assegno di cittadinanza. "Dobbiamo apportare modifiche significative e, se il governo della coalizione non può farlo, dovrebbe farlo un nuovo governo", ha dichiarato Wüst in una conversazione con RTL West. Tuttavia, ci sarà ancora una forma di aiuto sociale, ha assicurato Wüst, "ma chiamarlo assegno di cittadinanza è stato un errore fin dall'inizio e credo che anche gli aggiustamenti aggiuntivi non erano giusti".

Il titolo "assegno di cittadinanza" stesso incoraggia troppe prestazioni, sostiene Wüst. Trasmettere l'idea di un reddito incondizionato che deve essere corretta rapidamente, "altrimenti inizieremo a mettere in discussione il principio fondamentale che alimenta la nostra prosperità, che gli sforzi devono essere ricompensati".

L'assegno di cittadinanza attuale promuove un rapporto squilibrato tra il cittadino e lo stato, secondo Wüst. "Dobbiamo mostrare solidarietà verso coloro che non possono, ma anche gli altri devono contribuire", ha detto. "Questo è anche un modo per mostrare solidarietà verso coloro che lavorano duramente ogni giorno, pagando contributi previdenziali e tasse da un reddito basso".

Controversia sulla riduzione dell'assegno di cittadinanza

C'è dissenso all'interno del governo del semaforo riguardo all'assegno di cittadinanza. Di recente, l'SPD e i Verdi hanno respinto una proposta dell'FDP per ridurre l'assegno di cittadinanza. Secondo la legge vigente, una riduzione dell'aiuto sociale non è fattibile, ha spiegato il Ministero federale del Lavoro e degli Affari sociali. Il capo del gruppo parlamentare dell'FDP Christian Dürr ha dichiarato attraverso il giornale Bild che l'assegno di cittadinanza è attualmente di 14 a 20 euro in più ogni mese.

All'inizio del 2024, l'assegno di cittadinanza ha ricevuto un aumento del 12% in totale. Da allora, i singoli individui hanno ricevuto 563 euro al mese, 61 euro in più rispetto all'anno precedente. Lo scorso anno, la Germania ha speso circa 42,6 miliardi di euro per l'assegno di cittadinanza, rispetto ai 36,6 miliardi dell'anno precedente.

Alla fine di luglio, il segretario generale della CDU Carsten Linnemann ha sostenuto il ritiro dell'assegno di cittadinanza per i cosiddetti "totali refusi". Ciò avrebbe interessato più di 100.000 individui. Le statistiche suggeriscono che c'è un numero significativo di persone che sono fundamentalmente contro l'accettazione di un lavoro, ha informato il politico della CDU il gruppo di giornali Funke. Linnemann ha ricevuto critiche per questa iniziativa dal coalitione del semaforo, così come dall'ala sociale del suo stesso partito.

Il Parlamento europeo dovrebbe esprimere la sua posizione sulla controversia in corso sull'assegno di cittadinanza in Germania. La riforma del sistema attuale dell'assegno di cittadinanza, come suggerito dal Ministro-Presidente del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst, potrebbe servire come tema di discussione e potenziale raccomandazione politica.

Leggi anche: