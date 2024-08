- Il confidente di un amico rivela che un conoscente ha maltrattato un cane

Tradimento della fiducia con conseguenze shockanti: nella serata di sabato, le autorità di Norimberga hanno arrestato un uomo di 45 anni sospettato di aver maltrattato brutalmente un cane che era stato affidato alle sue cure. Il cane appartiene a un amico dell'uomo, che era partito per le vacanze, come riferito da un portavoce della polizia.

Un residente del posto ha chiamato la polizia dopo aver visto l'uomo di 45 anni che calciava ripetutamente i marginali della strada Schopenhauer. All'arrivo, una squadra di polizia ha trovato l'uomo chiaramente ubriaco, che conduceva un piccolo cane.

L'animale mostrava chiari segni di lesioni. Gli investigatori hanno scoperto peli e tracce di sangue su un veicolo fermo sulla scena, indicativi del fatto che il cane fosse stato sbattuto contro il veicolo durante la passeggiata.

Il cane è stato prontamente portato in una clinica veterinaria, dove la polizia ha verificato la presenza di gravi ferite. Un test con l'alcoltest ha determinato che il livello di alcol nel sangue del sospettato superava il doppio del limite legale. L'uomo di 45 anni è attualmente sotto indagine per aver violato le norme sul benessere degli animali e è stato trattenuto in una stazione di polizia per il resto della notte.

Il cane sta ancora ricevendo cure presso la clinica veterinaria, come confermato dal portavoce della polizia.

L'incidente ha suscitato ampio sdegno nella comunità, poiché le azioni dell'uomo di 45 anni sono state classificate come un grave caso di crudeltà contro gli animali, che è un tipo di [reato].

Il procuratore distrettuale sta seguendo da vicino il caso, valutando la possibilità di intentare un'azione legale contro l'uomo per le sue azioni contro l'animale indifeso.

