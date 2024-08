- Il conducente si schianta contro un albero - ferito gravemente

Un uomo di 72 anni ha sbandato sulla strada nel distretto sassone della Vogtland vicino a Rosenbach e ha riportato gravi ferite. L'uomo stava viaggiando giovedì sera sulla strada federale B282 da Syrau verso Mehltheuer, come hanno riferito le autorità.

Poco prima dell'ingresso a Mehltheuer, per ragioni ancora ignote, ha sbandato e ha urtato un albero. L'uomo di 72 anni ha riportato gravi ferite e ha dovuto essere soccorso dai vigili del fuoco e portato in ospedale. Sono state avviate ulteriori indagini per accertare le cause dell'incidente.

