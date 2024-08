- Il conducente muore dopo l'incidente.

Un'anziana di 87 anni è deceduta a seguito di un incidente stradale a Ottobrunn (distretto di Monaco). Mercoledì, con la sua auto, ha urtato un'auto che le stava davanti, come hanno riferito le autorità. La sua auto è quindi uscita di strada e ha colpito un cartello e un semaforo, tra le altre cose. La donna non aveva ferite visibili, ma ha avuto bisogno di essere rianimata a causa di una malattia acuta e poi è deceduta in ospedale. Il conducente dell'altra auto, un uomo di 53 anni, non ha riportato ferite. La causa dell'incidente non era subito chiara.

