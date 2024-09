- Il conducente ha subito aggressione e minacce con un coltello dopo la collisione.

A seguito di un incidente tra un veicolo a motore e uno scooter elettrico a Berlin-Schmargendorf, l'autista del veicolo è stato picchiato dal fratello maggiore di 17 anni del ragazzo e minacciato con un coltello. Le indagini preliminari suggeriscono che il 13enne abbia incautamente invaso la carreggiata di Helene-Jacobs-Straße nel tardo pomeriggio di una domenica, ignorando le regole del traffico, secondo il rapporto della polizia. Lì, il ragazzo è entrato in collisione con il veicolo di un 61enne.

Secondo la polizia, il 13enne ha riportato ferite alla testa e alle gambe e è stato portato in ospedale per le cure. Subito dopo l'incidente, il fratello maggiore di 17 anni del ragazzo ha reagito picchiando l'autista e brandendo un coltello, causando un gonfiore sotto l'occhio del 61enne. L'anziano ha deciso di non ricevere cure mediche. Il 17enne è stato arrestato e consegnato ai suoi genitori dopo l'identificazione.

Il fratello maggiore del 13enne si sentiva responsabile per la protezione del fratello più giovane dopo l'incidente. Il giorno dell'incidente, i genitori dei ragazzi erano molto preoccupati per la gravità delle azioni del 17enne.

