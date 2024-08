- Il conducente evita un cervo e entra nel fossato.

In un tentativo di evitare un cervo sulla strada, un autista nel distretto di Vorpommern-Rügen ha riportato gravi ferite. La 20enne, durante un viaggio mattutino attraverso la comunità di Prohn, ha perso il controllo del suo veicolo nel tentativo di evitare il cervo e si è ritrovata in una cunetta lungo la strada, secondo quanto riferito dalla polizia. I soccorritori hanno trasportato la donna gravemente ferita in ospedale.

