- Il conducente è stato aggredito da un passeggero usando gas lacrimogeni.

Dopo un controllo dei biglietti, un viaggiatore ha aggredito un membro del personale ferroviario a Lüneburg con spray al peperoncino. Il capotreno e un ragazzo di 7 anni, a bordo del Metronom, hanno riportato ferite, secondo quanto dichiarato dalla polizia federale tedesca. I sintomi includevano infiammazione della pelle, arrossamento grave degli occhi e tosse persistente. Le autorità hanno catturato il colpevole di 58 anni sulla banchina. Le indagini in corso si concentrano sull'accusa di lesioni gravi.

Cosa è successo: i resoconti suggeriscono che il passeggero non aveva un biglietto valido per la sua bicicletta, scatenando una disputa con il capotreno. Al fermata del treno a Lüneburg, l'individuo ha tentato di scendere. Il capotreno è intervenuto afferrando la bicicletta, portando il passeggero da Winsen (Luhe) a presumibilmente estrarre uno spray repellente per insetti dalla sua tasca e spruzzarlo direttamente in faccia al capotreno.

La polizia federale sta attualmente valutando le complesse circostanze dell'incidente, poiché il colpevole potrebbe essere accusato di lesioni gravi. È importante notare che le autorità federali sono state decisive nel catturare l'individuo che ha aggredito il personale ferroviario con spray al peperoncino, un'arma tipicamente utilizzata dalla polizia federale in determinate situazioni.

