Il condannato per reati sessuali Van de Velde ha rotto il suo silenzio

La partecipazione di Steven van de Velde alle Olimpiadi di Parigi ha scatenato controversie e critiche. In un'intervista, il giocatore di beach volley condannato parla per la prima volta delle proteste e della sua partecipazione ai Giochi.

Il giocatore olandese di beach volley Steven van de Velde ha rischiato di lasciare le Olimpiadi di Parigi a causa dello scalpore suscitato dalla sua partecipazione. Anche se si aspettava delle proteste, la loro portata lo ha sorpreso, ha detto alla broadcaster olandese NOS. "Non è facile affrontare tutto questo." Tuttavia, è rimasto. "Non lascerò che gli altri decidano per me."

Ha anche compreso le critiche. "So che questo avrà un impatto per il resto della mia vita. Devo accettarlo, ho commesso un errore." Ma non è più il teenager di un tempo. Van de Velde è sposato e ha un figlio di due anni.

Il 30enne ha parlato per la prima volta dall'Olimpiade delle sue partecipazione controversa a L'Aia. Otto anni fa, è stato condannato in Inghilterra per aver abusato sessualmente di una ragazza. Van de Velde aveva 19 anni quando ha avuto rapporti sessuali con la ragazza di 12 anni nel 2014. È stato fischiato pesantemente a Parigi ed è stato eliminato nei quarti di finale con il suo compagno.

Ha trovato eccessive le proteste che hanno preso di mira la sua famiglia. "Andate contro di me, ma lasciate in pace la mia famiglia. È troppo." Ora valuterà con attenzione il suo futuro sportivo. "Il futuro di mio figlio è più importante della mia carriera."

Nonostante le controversie sulla sua partecipazione allo sport a causa dei precedenti penali, Steven van de Velde è rimasto determinato a partecipare alle Olimpiadi. Ha espresso preoccupazione per la condanna estesa alla sua famiglia, dicendo: "Andate contro di me, ma lasciate in pace la mia famiglia."

Leggi anche: