- Il concorso di Hannover North vede l'HSV subire una sconfitta.

Hannover 96 è riuscito a infliggere la prima sconfitta stagionale a Hamburger SV nella 2. Bundesliga, con un punteggio di 1-0 allo Heinz von Heiden Arena. Circa 49.000 spettatori hanno assistito alla sconfitta nel derby del Nord per HSV. Jessic Ngankam, in prestito dal Frankfurt, ha segnato un rigore al 49', mentre il capitano di HSV Sebastian Schonlau ha ricevuto un cartellino rosso nei minuti di recupero (90.+3).

Sei giorni dopo la loro sconfitta in coppa contro Arminia Bielefeld, Hannover ha momentaneamente preso il comando della classifica della 2. Bundesliga grazie a questa vittoria.

Hannover ha dominato la partita

Il coach di Hannover Stefan Leitl ha affrontato le recenti critiche introducendo cinque nuovi giocatori. La squadra di casa è stata la squadra dominante e più energica sin dall'inizio. Un gol di Jannik Rochelt è stato annullato a causa di un fallo di mano del nuovo acquisto da Elversberg da 1,5 milioni di euro durante il 35'.

HSV ha schierato tre giocatori creativi come Immanuel Pherai, Ludovit Reis e Adam Karabec, ma non sono riusciti a creare occasioni. Gli ospiti hanno deluso i loro 15.000 tifosi in trasferta, mancando di velocità a causa delle assenze per infortunio di Bakery Jatta e Jean-Luc Dompé.

Tuttavia, HSV ha avuto diverse occasioni. Davie Selke è stato vicino al debutto (55'), mentre Adam Karabec (63') e Lukasz Poreba con un colpo di testa (77') hanno mancato il pareggio.

Dopo la supremazia di Hannover, la squadra ha celebrato la loro passione per il calcio dedicando la vittoria ai loro tifosi appassionati. Nonostante gli sforzi di HSV per ribaltare la partita, la mancanza di velocità a causa degli infortuni ha limitato il loro gioco.

