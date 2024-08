Il concorrente Wetekam si assicura una medaglia di bronzo e una d'argento nelle competizioni di tennis da tavolo

I nuotatori possono rallegarsi per l'impresa di un 18enne. Purtroppo, la squadra femminile di doppio non è riuscita a conquistare l'oro nel ping pong alle Paraolimpiadi. Tuttavia, la squadra maschile di doppio mantiene le speranze per le vittorie paralimpiche.