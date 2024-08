- Il concorrente Wetekam si assicura medaglie di bronzo e argento nella competizione di tennis da tavolo

Nuotatori festeggiano: Maurice Wetekam, esordiente con un braccio sinistro menomato, conquista la prima medaglia tedesca in vasca alla La Défense Arena, piazzandosi terzo nei 100m rana. L'18enne ha esclamato, "Wow, questa è una sensazione impensabile".

Successivamente, la coppia di tennis da tavolo Stephanie Grebe e Juliane Wolf ha sfiorato l'oro, ma è stata sconfitta 1:3 dalla Cina di Wenjuan Huang e Yucheng Jin. Tuttavia, hanno vinto l'argento e lasciato l'arena di Parigi con sorrisi felici. "Eravamo vicine. Con il passare dei minuti, la soddisfazione per l'argento cresce. Oggi possiamo festeggiare", ha dichiarato Wolf.

I loro compagni Valentin Baus e Thomas Schmidberger hanno garantito almeno un argento da Parigi. Hanno battuto la Turchia di Abdullah Öztürk e Nesim Turan 3:2 in un emozionante semifinale e si contendono l'oro sabato (14:00). "Un'altra partita combattuta. Finora, tutto bene", ha commentato Schmidberger. La coppia tedesca ha ottenuto la vittoria in cinque set, come avevano fatto nei quarti di finale. "Stanno cercando di farmi perdere la calma o forse intrattenere il pubblico. In entrambi i casi, ci stanno riuscendo", ha riso l'allenatore Volker Ziegler.

Le nuotatrici Tanja Scholz e Verena Schott hanno concluso la giornata senza medaglie. Schott si è classificata settima nei 200m misti, migliorando il suo tempo iniziale di sei secondi. "Sono il tipo che migliorano durante la gara", ha detto la 35enne, la cui preparazione è stata gravemente ostacolata da una grave malattia respiratoria. Tuttavia, ha ancora altre possibilità di brillare.

Scholz si è classificata ottava, ma ha dovuto competere in una categoria diversa a causa della mancanza di concorrenti nella sua. "Ci sono troppo poche gare nelle categorie di partenza più piccole. È necessario più inclusione in modo che tutti possano competere", ha notato Schott.

"Not our day"

La squadra femminile di pallacanestro in carrozzina ha avuto un inizio deludente, perdendo 44:73 contro gli Stati Uniti. "Forse oggi non era il nostro giorno, ma va bene. Crediamo di poter dimostrare il nostro vero potenziale nella prossima partita", ha detto Lisa Bergenthal, 24 anni, che ha criticato le decisioni della sua squadra e la loro sfortuna.

La squadra di pallavolo seduta, invece, ha iniziato meglio, battendo il Brasile 3:0. "Non mi aspettavo questo risultato", ha ammesso l'allenatore Christoph Herzog dopo la vittoria sorprendente. "Abbiamo colpito nei momenti giusti. È stata una vittoria meritata".

