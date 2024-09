- Il concorrente preferito Swiatek si ritira dagli US Open.

Numero 1 a livello globale, Iga Świątek ha subito una sorprendente e definitiva sconfitta nei quarti di finale dello US Open, cedendo all'americana Jessica Pegula 2:6, 4:6. La 30enne Pegula, con la locale idol Simone Biles a guardare, ha acceso la passione degli spettatori di tennis americani per una vittoria in casa e ha raggiunto la sua prima semifinale del Grande Slam, dopo essere uscita nelle quarti di finale sei volte.

"Ce l'ho finalmente fatta," ha detto Pegula, "Ora posso considerarmi una semifinalista." Si scontrerà con la ceca Karolina Muchova nella semifinale di giovedì sera (ora locale), che è ancora imbattuta nel torneo senza aver perso alcun set. "È incredibilmente brava, incredibilmente talentuosa. Ha una grande esperienza, quindi dovrò giocare al mio meglio," ha detto Pegula.

Nella semifinale successiva, la numero due del mondo Aryna Sabalenka della Bielorussia si scontrerà con l'americana Emma Navarro. Lo scorso anno, il beniamino del pubblico americano Coco Gauff ha vinto il titolo.

Il rovescio di Świątek fallisce

Świątek ha mancato l'opportunità di vincere il suo sesto titolo del Grande Slam. La 23enne ha avuto un inizio difficile, trovandosi sotto 0:4. Pegula ha vinto il primo set in soli 37 minuti. Nel secondo set, il rovescio di Świątek l'ha tradita, commettendo numerosi errori inutili. Dopo una rottura al 3:4, ha rabbiosamente colpito la sua racchetta sulla rete. Il suo ultimo sforzo non è bastato, chiudendo con 41 errori non forzati.

La vittoria di Pegula su Świątek nel tennis ha segnato un importante traguardo per la sua carriera. Nonostante il forte rovescio di Świątek, numerosi errori hanno portato alla sua sconfitta nella semifinale dello US Open.

