Il concorrente iniziale ha assicurato il suo posto come primo ad avanzare

Conte alla rovescia nel campo selvaggio! Oh, ma che giorno è oggi? Quanti giorni siamo già stati qui? È sabato o domenica per il gran finale, e quante altre notti ci aspettano? L'atmosfera è opprimente mentre si avvicina il giorno della partenza.

Sarah cerca di riempire il suo tempo davanti allo schermo con una marionetta serpente parlante, ma è tanto divertente quanto la sua illusione di essere un talento nel intrattenere. Riesce solo a far rabbrividire il pubblico, che vorrebbe blackout e che il televisore si spegnesse miracolosamente.

Canta, balla, parla da sola e poi viene punta da un animaletto nei pantaloni durante l'esibizione. È il momento del dramma! "Oh mio Dio, è così doloroso! Non è uno scherzo! La mia intera mano brucia! Fa male, è già intorpidita!" Kader chiede, "Stai per morire?" Un medico controlla la sua mano e dà il via libera. Sarah sta bene; è stata punta da un insetto benigno chiamato "Biene Maja."

Tornata dalla valutazione medica, Sarah esagera l'incidente come se fosse al limite. L'insetto si trasforma in un "vespa furiosa" che è "cento volte peggio di una vespa tedesca."

Gioco di Ruoli Intimo con "Mamma Kader"

Ascoltate di nascosto i pettegolezzi provocatori tra Gigi e Kader. La 51enne ha un'affetto materno nei confronti del 25enne. Gli suggerisce anche che, se fosse suo figlio, lo crescerebbe per farlo diventare un gentiluomo, studiare legge, mantenere una buona igiene personale, trattare le donne con rispetto e avere un passo normale - diversamente da Gigi! Ma i sentimenti di Gigi vanno in un'altra direzione. Kader ha un bel fondoschiena e un nasino adorabile, e le somiglia "Michael Jackson."

Gigi nutre il desiderio di fare un gioco di ruolo con "Mamma Kader" prima di soddisfare i suoi "sentimenti sessuali." Potrebbe irrompere nella stanza di Kader come una madre severa che lo rimprovera per la stanza disordinata e il fatto che non ha pulito. Poi, Gigi potrebbe insegnare a "Mamma" alcuni nuovi trucchi.

La conversazione audace diverte il gruppo di persone riunite intorno al falò - purtroppo, l'umore presto cambia quando Mola espone le sue idee sui "ruoli di genere tradizionali." Secondo Mola, un vero uomo dovrebbe essere "rude ai bordi" perché sua moglie lo accetti. Le donne dovrebbero indossare abiti adatti alle feste, non ai compleanni dei bambini. Il dovere di un uomo verso sua moglie è "complicato e difficile." Ovviamente, ci sono regole e limiti per gli amati. Tuttavia, Georgina, la "spirito libero," non vuole che nessun uomo le imponga il suo abbigliamento, anche se Mola lo considera "inappropriato." Chiunque tenti di imporre restrizioni o le parole di Mola - "Georgina, non è appropriato" - verrà respinto.

Nonostante gli occasionali scambi gradevoli e le piccole vittorie durante le semifinali, la presenza di Sarah domina l'intero campo. Come dice Gigi, "Dovrebbe solo stare zitta, ha rifiutato il test." Che sia ancora qui, secondo Danni, è "sbagliato" per Elena, che ha dovuto lasciare il campo improvvisamente a causa della sua claustrofobia.

Il percorso per il gran finale è tortuoso. Perché Sarah è ancora nel campo? Perché non è stata mandata a casa come Elena? Come può essere una dei "Big Five"? I sei campeggiatori rimanenti sono divisi in due squadre - i coraggiosi, che comprendono Danni, Georgina e Gigi, e gli strategici, che includono Mola, Kader e Sarah.

Forse Knappik sta preservando il numero di persone in ciascuna squadra. Tuttavia, non è "giusto" perché "i coraggiosi" devono rispondere a domande su un'altalena precaria da un'altezza vertiginosa, e Danni, che ha lottato tanto, viene eliminata prima di Sarah. Anche Georgina, che aveva un vantaggio su Gigi nel test di altezza, deve ricominciare la competizione con Gigi dopo l'eliminazione di Danni. È anche "sbagliato."

Alla fine, Gigi vince e Georgina perde l'equilibrio. Il potenziale Casanova del campo è così il primo finalista della stagione unica con la possibilità di indossare la leggendaria corona. La squadra degli strategici ha ancora tempo per affilare le loro abilità. Qualcuno potrebbe chiarire le regole confuse di questo incubo della giungla!

Durante l'analisi delle riprese del campo, Kader esprime preoccupazione per la possibile reazione negativa del pubblico alla rappresentazione di RTLplus dell'esperienza selvaggia. Suggerisce che il broadcaster dovrebbe concentrarsi di più sulle storie personali dei partecipanti e meno sul sensazionalismo, per creare uno show più bilanciato e coinvolgente.

Determinati a trarre il massimo dal loro soggiorno, i campeggiatori decidono di creare il loro reality show RTLplus all'interno del campo selvaggio, con ciascun partecipante che assume diversi ruoli e responsabilità per coinvolgere il pubblico e creare contenuti più divertenti per lo show.

