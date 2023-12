Il concetto di superyacht ispirato al vulcano con una "scala fusa

E questo nuovo progetto ispirato a un vulcano, realizzato da Anthony Glasson dello studio di design M51, sembra avere il potenziale per essere davvero esplosivo.

Con una lunghezza di 80 metri, Forge è stato concepito per assomigliare alla sagoma di un vulcano sull'acqua e, a giudicare dai rendering appena rilasciati, l'effetto è piuttosto drammatico.

Realizzata in alluminio, la sovrastruttura piramidale, con esterni neri e arancioni e uno scafo in acciaio di classe ghiaccio, e quella che il progettista descrive come una "scala fusa", anche se assomiglia in modo sospetto a una tipica scala.

Silhouette distintiva

Con un prezzo stimato di 100 milioni di dollari, la nave può ospitare fino a 12 persone nelle sue otto suite.

Dotata di balconi pieghevoli, di un ponte di comando e della già citata scala che conduce a una piscina controcorrente, Forge è un'imbarcazione che non passa inosservata.

Secondo Glasson, la forma particolare dell'imbarcazione consentirà di avere soffitti a volta nella sky lounge, una delle tante caratteristiche impressionanti a bordo.

Gli ospiti potranno inoltre usufruire di un centro benessere a bordo completo di palestra completamente attrezzata, sauna e vasca di galleggiamento.

Un concetto accattivante

Per quanto riguarda l'intrattenimento, l'imbarcazione sarà dotata di un cinema privato, con uno spazio VR dedicato, e di un garage per i tender pieno di una serie di giocattoli acquatici, come moto d'acqua, attrezzature per sport estremi e attrezzatura per immersioni e snorkeling.

Dotata di un sistema di propulsione ibrido diesel-elettrico, la nave avrà un'autonomia di circa 5.000 miglia nautiche (circa 8.046 chilometri).

Sebbene al momento si tratti di un semplice concept, la costruzione del superyacht richiederebbe probabilmente dai due anni e mezzo ai tre anni, secondo Glasson.

Sebbene non ci sia ancora un interesse "serio" da parte degli acquirenti, il concept ha suscitato molta attenzione da quando è stato svelato all'inizio del mese.

L'impressionante progetto arriva pochi mesi dopo la presentazione del futuristico superyacht Solar Express di Glasson, ispirato al film del 2004 "The Polar Express".

Nel frattempo, lo studio italiano Gabriele Teruzzi Yachts & Design ha presentato all'inizio dell'anno il concept di 110 metri (360 piedi) Stella del Sud, ispirato al famoso diamante Cartier da 128 carati.

