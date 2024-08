Il concerto di Taylor Swift a Vienna è stato cancellato a causa di un complotto islamista.

Tutti i biglietti sono stati rimborsati, è stato ulteriormente dichiarato. Si prevedeva la presenza di circa 65.000 spettatori per gli eventi in programma per giovedì, venerdì e sabato.

In precedenza, le autorità avevano annunciato l'arresto di un cittadino austriaco. Questa persona aveva "giurato fedeltà" al gruppo jihadista Stato Islamico (IS), ha dichiarato il Direttore Generale per la Pubblica Sicurezza, Franz Ruf, mercoledì ai giornalisti a Vienna. Nella casa del sospetto arrestato nella Bassa Austria, la polizia ha sequestrato sostanze chimiche, ha aggiunto il Direttore Generale.

