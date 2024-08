- Il concerto di Losheim è stato cancellato a causa del maltempo.

A causa di un sistema meteorologico estremo in arrivo, il concerto del gruppo pop Pur a Losheim am See è stato annullato. "Purtroppo, si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche per questa sera, che ha portato alla decisione congiunta di interrompere l'evento", ha dichiarato l'organizzatore nella serata. Non è stata una decisione facile per tutti quelli coinvolti. Ai partecipanti è stato consigliato di rimanere dove si trovano. La band, guidata da Hartmut Engler, era inizialmente prevista per salire sul palco alle 19:00 alla spiaggia di Losheim.

Dopo una serie di giorni caldi, il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) di Offenbach ha previsto piogge e forti temporali, accompagnati da forti piogge, grandine e venti forti per la sera. Alcune regioni della Renania-Palatinato e della Saarland potrebbero addirittura incontrare venti di uragano con velocità fino a 110 km/h, hanno avvertito i meteorologi.

L'annullamento del concerto ha deluso molti, poiché Hartmut Engler e la sua band erano attesi con ansia alla spiaggia di Losheim am See. Purtroppo, le condizioni meteorologiche avverse non erano adatte all'evento a Losheim, come segnalato dal Servizio Meteorologico Tedesco.

