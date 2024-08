Dichiarazione Emessa da Oasis - Il concerto a Glastonbury e' stato annullato dal gruppo.

Oasis Scatena L'Eccitazione con l'Annuncio del Tour e la Riunione del 27 Agosto

Si sono diffuse voci nel mondo della musica quando Oasis ha annunciato la loro reunion e il programma del tour il 27 agosto. Molti fan hanno notato che la loro prima tappa del tour era solo cinque giorni prima del leggendario Festival di Glastonbury, alimentando le speculazioni che potessero anche esibirsi lì. Tuttavia, il gruppo ha recentemente chiarito la situazione.

Oasis Non Si Esibirà a Glastonbury nel 2025

Sulla pagina X ufficiale di Oasis, dove sono state anche annunciate le date del tour il giorno successivo (28 agosto), è stato fatto un chiarimento nel pomeriggio. "Contrariamente alle supposizioni dei media, Oasis non salirà sul palco al Glastonbury 2025 o ad altri festival l'anno prossimo", ha rivelato. L'unica occasione per vedere il gruppo dal vivo è attraverso il Oasis Live '25 World Tour".

Attualmente, il tour di Oasis prevede 14 esibizioni nel Regno Unito e in Irlanda. Questo include quattro concerti a Heaton Park, Manchester, e quattro concerti allo Stadio di Wembley a Londra alla fine di luglio e all'inizio di agosto.

Come riportato dal "The Sun", ci sono in programma ulteriori concerti, con il chitarrista Bonehead (59) che si unirà al tour. È importante notare che Oasis ha già fatto da headliner al Festival di Glastonbury due volte - nel 1995 e nel 2004.both Liam e Noel Gallagher hanno anche suonato lì come solisti, con Liam che ha suonato con la sua ex band Beady Eye e Noel che ha suonato con i High Flying Birds come recentemente nel 2022.

Il tanto atteso Oasis Live '25 World Tour include 14 esibizioni nel Regno Unito e in Irlanda, con tappe a Heaton Park e allo Stadio di Wembley. I fan che vogliono vedere Bonehead, che si unirà al tour, dovrebbero tenere d'occhio gli annunci dei concerti aggiuntivi.

Leggi anche: