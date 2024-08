Il comune virus respiratorio che si è ridotto durante la pandemia è in aumento, avverte il CDC, con un rischio maggiore per alcuni gruppi.

Il parvovirus B19 è un virus comune diffuso attraverso le goccioline respiratorie. Gli anticorpi dell'infezione sono ritenuti utili per proteggere dalla reinfezione, dice il CDC; circa la metà degli adulti americani ha livelli rilevabili di questi anticorpi a 20 anni, e più del 70% ha gli anticorpi a 40 anni. Le persone che lavorano in settori con contatti ravvicinati con i bambini, come scuole e asili, tendono ad avere un rischio più alto di infezione.

Come per molte altre malattie respiratorie, i tentativi di prevenire la diffusione del Covid-19 durante la pandemia hanno notevolmente ridotto le infezioni da parvovirus B19, con una corrispondente perdita di immunità.

Il CDC ha emesso martedì un avviso attraverso la rete di allerta sanitaria, segnalando che ha ricevuto rapporti di tassi di positività più alti di recente, nonché clusters di complicazioni tra le persone a rischio di malattie gravi. La proporzione di persone con anticorpi che indicano un'infezione recente, che è scesa sotto il 3% durante il 2022-24, è salita al 10% a giugno, con l'aumento maggiore tra i bambini di età compresa tra 5 e 9 anni.

Il CDC dice di aver ricevuto anche rapporti aneddotici di conteggi di casi più alti del previsto tra le persone in gravidanza, inclusi complicazioni come l'anemia fetale grave o l'aborto, e aumenti di anemia aplastica tra le persone con malattia del sangue falciforme.

Molte persone che contraggono il parvovirus B19 non hanno sintomi, ma coloro che li sviluppano noteranno di solito due fasi di malattia. Nella prima fase, che inizia circa una settimana dopo l'infezione, si sviluppano sintomi come la febbre, i dolori muscolari e il malessere che durano circa cinque giorni. In questo periodo le persone sono più contagiosa.

Durante la seconda fase della malattia, che inizia una settimana o due dopo, i bambini sviluppano di solito un caratteristico rash facciale spesso chiamato rash da schiaffi, seguito da un rash corporeo o dolori alle articolazioni. Gli adulti spesso hanno un rash sul tronco e dolori alle articolazioni.

Il parvovirus può causare complicazioni gravi in determinati gruppi. Le persone con condizioni emolitiche croniche come la malattia del sangue falciforme o quelle con un sistema immunitario gravemente indebolito possono sviluppare anemia aplastica, una rara e potenzialmente letale malattia del sangue. Tra le persone in gravidanza, circa il 5% al 10% dei casi può portare a conseguenze fetali negative come l'anemia, l'idropsia o l'aborto.

Non esiste un vaccino per il parvovirus e non c'è un trattamento specifico se non alleviare i sintomi. La maggior parte delle infezioni si risolve da sola.

Man mano che i casi aumentano, il CDC raccomanda a tutti di seguire le precauzioni generali per prevenire la diffusione delle malattie respiratorie, come lavarsi spesso le mani, tenere pulite le superfici comuni e coprire bocca e naso quando si tossisce o si snezza. Se si sviluppano sintomi, è meglio stare lontano dagli altri fino a quando non migliorano e non si è stati liberi dalla febbre per almeno 24 ore senza farmaci.

Se si è incinta, si ha un sistema immunitario indebolito o si ha una malattia emolitica cronica, l'agenzia dice che potrebbe essere utile indossare una mascherina intorno ad altre persone e cercare cure mediche immediately se si sviluppano sintomi.

