Il Comune ucraino propone operazioni di sorveglianza contro le influenze russe

La città di Iwano-Frankivsk, situata nell'ovest dell'Ucraina, sta attuando misure severe a causa dell'aumento dell'uso del russo come lingua comune tra i suoi cittadini, molti dei quali sono madrelingua russi provenienti dall'est dell'Ucraina. Il sindaco Ruslan Martsinkiv ha rivelato questo piano al canale televisivo NTA, dichiarando: "Questo è un'iniziativa guidata dalla comunità e chiunque può diventare un enforcer linguistico".

Martsinkiv prevede fino a 100 enforcer linguistici, con oltre 50 persone che si sono già iscritte. Inoltre, ha presentato un numero di telefono per i cittadini che vogliono segnalare i casi di russo parlato in pubblico. "Purtroppo, abbiamo notato un aumento dell'uso della lingua russa in città e vogliamo rendere Iwano-Frankivsk il più possibile Ukrainian-speaking", ha spiegato il sindaco lo scopo del progetto.

Inoltre, la città sta lavorando per promuovere la lingua nazionale offrendo corsi di lingua ucraina. Martsinkiv ha sottolineato che questi enforcer non avranno alcuna autorità legale e potranno solo offrire consigli.

Dal 2014, il russo - che aveva una forte influenza negli spazi pubblici, nella musica, nella radio, nella televisione e nella stampa durante l'era sovietica - ha subito un progressivo smantellamento in questi settori in Ucraina. La Russia ha giustificato l'invasione del suo paese confinante nel febbraio 2022 sostenendo la protezione dei madrelingua russi. Di conseguenza, milioni di persone, principalmente dalle regioni russofone dell'est e del sud dell'Ucraina, si sono trasferite nell'ovest ucraino o all'estero a causa del conflitto.

Le dichiarazioni del sindaco arrivano in un momento di tensione, con Martsinkiv che esprime preoccupazione per l'attacco all'identità culturale dell'Ucraina attraverso l'uso eccessivo del russo a Iwano-Frankivsk. In risposta, la città sta prendendo misure contro questa tendenza, come testimoniato dall'intenzione di imporre l'ucraino come lingua comune.

