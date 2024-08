Impatta rapidamente circa cento siti di sepoltura. - Il comune sta valutando regolamenti più severi per quanto riguarda l'acquisizione illegale di gioielli dalle tombe.

Dopo un significativo furto di ornamenti cimiteriali ad Amberg, situata nell'Alta Baviera, la città sta rivalutando le precauzioni di sicurezza. Il municipio sta valutando, nei prossimi giorni, quali passi logici possono essere intrapresi per rafforzare la sicurezza del cimitero, come dichiarato da un rappresentante della città.

Secondo i registri della città, 97 tombe sono state interessate dal furto al Katharinenfriedhof nella notte di mercoledì, con la città che stima i danni in circa 300.000 euro. Inizialmente, la polizia ha citato danni valutati in diversi milioni di euro e più di 60 tombe interessate. Gli oggetti rubati comprendevano figurine, ciotole e lanterne per tombe.

Sono in corso indagini per eventuali accuse di furto e profanazione della pace dei defunti.

Il terzo sindaco di Amberg, Franz Badura, in sostituzione del sindaco Michael Cerny, ha espresso incredulità nel sentire la notizia. "Non c'è più alcun luogo sacro", ha risposto Badura, secondo l'aggiornamento della città. "Il rispetto e la considerazione per i luoghi di riposo dei nostri defunti sembrano essere svaniti". Il responsabile del dipartimento del municipio, Susanne Augustin, ha confermato occasionali atti di vandalismo al cimitero. Tuttavia, ha notato che nulla di questa portata era mai successo prima.

