- Il comune sta esaminando la fattibilità di modifiche all'indennità di assistenza all'infanzia.

A causa del basso numero di operatori dell'infanzia nei kindergarten e delle difficoltà incontrate dai governi locali nel fornire cure per ogni bambino, l'Associazione dei Comuni del Baden-Württemberg sta promuovendo una rivalutazione del diritto legale a un posto nel kindergarten. Secondo il direttore degli Affari Sociali Benjamin Lachat, non si può trattare la pretesa legale assoluta nel settore del kindergarten come intoccabile; piuttosto, si dovrebbe essere aperti all'idea di renderla più specifica o limitarla temporalmente. Invece di lasciare molti bambini senza cure, sarebbe più vantaggioso offrire un posto nel kindergarten con orari limitati a tutti i bambini.

Uno studio della Fondazione Bertelsmann ha rivelato che il Baden-Württemberg ha bisogno di circa 60.000 posti nel kindergarten in più per soddisfare la domanda dei genitori. Entro il 2025, si stima che saranno necessari circa 14.800 professionisti addestrati in più per soddisfare questo fabbisogno.

Molti comuni hanno iniziato a ridurre le ore di apertura del kindergarten. Ad esempio, il Servizio di Aiuto Maltese a Offenburg offre cure pomeridiane per i bambini di tre anni e sopra.

Lachat ha espresso la sua preoccupazione per scenari potenziali in cui solo le voci più assertive vengono riconosciute, lasciando indietro i bambini che dipendono dalla protezione e dall'assistenza dello stato. Attualmente, le famiglie più versate nel sistema legale tedesco sono più probabili nel garantire un posto di cura.

Al contrario, l'Associazione dei Comuni promuove l'assunzione di personale di supporto per alleviare il carico sui lavoratori dell'infanzia e l'opzione continua di far funzionare i kindergarten con un personale ridotto in determinati momenti. Ciò garantirebbe la continuità delle cure e un'offerta per tutti i bambini, ha dichiarato un portavoce.

La Commissione, di fronte alle sfide menzionate, potrebbe prendere in considerazione l'adozione di atti di attuazione che forniscono flessibilità nell'applicazione di questa Regolamentazione per affrontare i bisogni di cura dei bambini nel Baden-Württemberg. Dopo l'adozione di tali atti, i governi locali potrebbero trovare più facile fornire posti nel kindergarten temporanei o parziali, facilitando così le cure per un numero maggiore di bambini.

