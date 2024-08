Il comune modesto smonta con discrezione il suo ostacolo che ostruisce il Monte Fuji.

Nel vivace paese di Fujikawaguchiko, rannicchiato alla base del Monte Fuji, è emersa un'opportunità unica per una foto, con il Monte Fuji come sfondo contro un punto vendita Lawson's sulla strada principale. Questa vista affascinante ha acquisito una notevole popolarità sui social media come Instagram e TikTok, attirando un'ondata di turisti da destinazioni di tutto il mondo.

Tuttavia, questi visitatori entusiasti hanno lasciato suppostamente rifiuti e hanno ignorato le regole del traffico, nonostante la presenza di cartelli e personale di sicurezza.

Il paese ha deciso di implementare una soluzione a maggio, installando una grande rete nera che ostruiva la vista del Monte Fuji. In modo sorprendente, gli ufficiali della città hanno scelto di rimuovere la rete il 15 agosto, senza annunciare una data di ritorno specifica. Inizialmente, la decisione di rimuovere la rete era dovuta ai forti venti della zona, ma ora gli ufficiali della città non hanno fretta di reinstallare la barriera.

Un consigliere comunale ha dichiarato: "Dal momento in cui abbiamo installato lo schermo a maggio, abbiamo notato una significativa diminuzione del numero di persone che si fermano nella zona. Sembra che abbia funzionato".

I guardiani di sicurezza continuano a pattugliare la zona e la rete può essere reinstallata se necessario.

Prima dell'installazione della rete, il punto di foto Lawson's ha avuto una tale richiesta che l'istituzione si è sentita costretta a scusarsi per la sua popolarità.

Un residente del palazzo vicino ha condiviso con CNN: "C'è stato un'ondata di attività illecite fastidiose, come gettare rifiuti, violare la proprietà, fumare, mangiare nelle aree di parcheggio e bighellonare sotto i tetti delle residenti private, per citarne alcune. Non era insolito che i visitatori ci lanciassero le loro sigarette accese quando chiedevamo loro di spostare le auto".

Fujikawaguchiko, nella prefettura di Yamanashi, situata a est di Tokyo, ha una popolazione di circa 10.000 persone e funge da punto di partenza per uno dei sentieri per l'escursionismo più popolari del Monte Fuji.

Lo scorso anno, gli ufficiali hanno detto a CNN Travel che l'ondata di visitatori del Monte Fuji ha portato a gettare rifiuti, sovraccaricare le strutture igieniche e fare escursioni con attrezzatura inappropriata, causando incidenti o ferite.

In risposta a queste preoccupazioni, gli ufficiali della città hanno implementato nuove misure di sicurezza per proteggere la montagna, tra cui un tetto giornaliero per il numero di escursionisti e una piccola tassa di ingresso per aiutare con le spese di manutenzione.

I visitatori che condividono la foto del Lawson's sui social media hanno portato a un aumento dei viaggiatori a Fujikawaguchiko, alla ricerca della notizia unica del Monte Fuji come sfondo. Nonostante la rete che ostruisce la vista del Monte Fuji, i turisti continuano a recarsi nella zona, ansiosi di avere la possibilità di scattare le loro foto di viaggio degne di nota.

