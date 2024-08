- Il complotto terroristico coinvolgeva il potenziale omicidio di massa di numerosi ospiti durante la performance di Swift, come affermato dalla CIA.

Dopo la cancellazione dei concerti di Taylor Swift a Vienna a causa di un avvertimento terroristico, la CIA ha condiviso informazioni su un inquietante complotto. Secondo i dettagli, i terroristi avevano pianificato un brutale massacro dei presenti al concerto.

Durante una riunione di sicurezza a Washington, il vicedirettore della CIA David S. Cohen ha rivelato: "Un gran numero di spettatori sarebbe stato sterminato". Ha anche ammesso di aver fornito indizi sulla trama terroristica alle autorità austriache.

Taylor Swift (34) aveva programmato tre concerti allo stadio Ernst Happel di Vienna, che sono stati sospesi improvvisamente all'inizio di agosto a causa di una minaccia terroristica. La polizia aveva precedentemente arrestato due giovani uomini. Un 19enne è sospettato di aver pianificato di investire la folla di fan di Swift con un'auto carica di esplosivi fuori dallo stadio, dopo aver giurato fedeltà all'IS online in precedenza.

Lo stadio di grandi dimensioni avrebbe ospitato più di 60.000 persone. Inoltre, decine di migliaia di fan senza biglietti erano stimati per radunarsi intorno allo stadio per le celebrazioni.

I sospetti sono attualmente in carcere. Il principale sospetto, un 19enne, e il suo presunto complice più giovane sono sotto inchiesta per presunta appartenenza a un gruppo terroristico e a un'organizzazione criminale.

