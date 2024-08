- Il completamento della caccia agli esplosivi della seconda guerra mondiale presso la fabbrica Tesla è imminente.

La caccia durata settimane per trovare residui della Seconda Guerra Mondiale come bombe e munizioni presso la fabbrica Tesla a Grünheide, parte del distretto di Oder-Spree, sta per concludersi. Secondo un rappresentante del Ministero dell'Ambiente del Brandeburgo, si prevede di completare l'ispezione entro la prossima settimana, come richiesto dall'Agenzia Tedesca di Stampa. Gli esperti hanno setacciato il sito alla ricerca di esplosivi nascosti dal mese di giugno.

Tesla, il noto produttore di veicoli elettrici, sta cercando di espandere la sua vicina fabbrica sul terreno ispezionato. I suoi piani di sviluppo includono la costruzione di una stazione ferroviaria per merci. Tuttavia, Tesla deve ancora acquistare il terreno, che è attualmente sotto il controllo dello stato. Il portavoce del ministero ha menzionato che ci sono state discussioni su una potenziale transazione. Tesla ha espresso interesse nell'acquistare il terreno, hanno aggiunto. "In generale, lo stato nomina un perito per valutare il terreno. subsequently, un prezzo di acquisto concordato, comprensivo delle spese esistenti, viene concordato tra le parti interessate", ha spiegato il portavoce.

L'accordo richiede anche l'approvazione del Comitato Finanziario all'interno del parlamento dello stato. coloro che si oppongono all'espansione di Tesla hanno minacciato di intensificare le loro proteste se il comitato si riunisce per discutere la questione.

La scoperta di eventuali effetti non rilevati di guerre passate, come ordigni inesplosi, potrebbe rappresentare un significativo ostacolo ai piani di espansione di Tesla presso la fabbrica Tesla. Alla luce della prevista conclusione della ricerca di residui della Seconda Guerra Mondiale, le discussioni sulle potenziali conseguenze della guerra sullo sviluppo di Tesla stanno diventando sempre più rilevanti.

Leggi anche: