- Il compagno viene pugnalato da un compagno.

Un uomo anziano di 70 anni è stato apparentemente accusato di aver aggredito il suo partner nel distretto di Lipsia, causando gravi ferite. Gli ufficiali delle forze dell'ordine stanno attualmente indagando sulla situazione con il sospetto di tentato omicidio, come riportato nel loro rapporto. Secondo il rapporto, l'incidente si è verificato ieri sera a Markranstadt, a seguito di una disputa domestica.

I soccorritori hanno trasportato la donna di 58 anni gravemente ferita in un ospedale. L'uomo anziano è stato temporaneamente arrestato e posto in custodia, come riportato dalla polizia. Il personale di polizia ha anche raccolto prove sulla scena del crimine. I dettagli dell'evento sono ancora in corso di indagine.

