Il compagno di Harris Walz attacca Trump durante la campagna elettorale.

Donald Trump - Vede il mondo in modo diverso. Non sa nulla di servire la nazione perché è troppo occupato a servire se stesso," ha detto Walz a Philadelphia, in Pennsylvania, durante un evento congiunto di campagna con Harris davanti a circa 10.000 persone. Trump aveva portato l'economia alla rovina.

Inoltre, il numero di crimini violenti era aumentato sotto il repubblicano, ha detto Walz, governatore dello stato del Minnesota. Senza contare i crimini commessi da Trump stesso, Walz ha continuato tra le risate e gli applausi.

Harris ha detto all'evento, "siamo gli sfavoriti in questa corsa". "Questa campagna - la nostra campagna - non è solo una lotta contro Donald Trump. Questa campagna - questa campagna - è una lotta per il futuro," ha continuato la 59enne.

"Lottiamo per un futuro in cui difendiamo le nostre libertà più basilari," ha detto Harris. Stava cercando un partner che potesse aiutare a costruire un futuro migliore. Un leader "che unisce la nostra nazione e ci spinge avanti. Un campione della classe media, un patriota che, come me, crede nella straordinaria promessa dell'America," ha detto Harris. Era lì oggi perché aveva trovato un tale leader in Walz, ha continuato.

Anche presente all'evento di campagna c'era il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro. In precedenza considerato il favorito per essere il compagno di corsa di Harris, Shapiro ha elogiato Walz a Philadelphia.

Il 60enne Walz è noto come un politico che, con il suo linguaggio semplice, si connette con gli elettori senza istruzione universitaria, rappresentando allo stesso tempo posizioni liberal. L'ex membro della Guardia Nazionale, insegnante e allenatore di football rappresenta posizioni liberal sull'aborto e sulla cannabis. Inoltre, si batte per controlli più rigorosi degli acquirenti di armi.

Che l'evento si sia svolto nello stato della Pennsylvania non è stato un caso. La Pennsylvania è stato uno degli stati che hanno aiutato il presidente Joe Biden a vincere le elezioni nel 2020. L'evento di campagna a Philadelphia ha segnato l'inizio di un tour di più giorni attraverso gli stati particolarmente contestati e decisivi degli Stati Uniti.

Nel frattempo, sono arrivati attacchi dai repubblicani di Trump contro Walz. Il team di campagna di Trump ha descritto Walz come un "estremista di sinistra pericoloso". Il candidato alla vicepresidenza di Trump, J.D. Vance, ha detto che il curriculum di Walz era "una barzelletta".

