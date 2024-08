- Il commissario Thiel, il sindacato dei sotterranei e un affascinante accademico di Boerne.

2 su 5 puntiCommedia, umorismo e un po' di brivido: anche dopo i suoi 20 anni, il "Tatort" di Münster non smette di stupire

Di cosa si tratta?

Il giovane avvocato Nikolas Weber (Hadi Khanjanpour) viene trovato morto per un colpo di pistola nel suo ufficio. Prima di questo incidente, Weber aveva avuto un litigio con uno dei suoi clienti: il boss della mafia di Münster Nino Agostini (Claudio Caiolo). Agostini è furioso perché Weber ha perso un caso. Inoltre, Weber e il suo socio dello studio legale Erik Nowak (Hendrik Heutmann) avevano problemi con l'ordine degli avvocati e rischiavano di perdere la loro licenza.

L'avvocato di successo Friedhelm Fabian (Jan Georg Schütte) è coinvolto nel caso. È il migliore amico del patologo forense Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers). Fabian e sua moglie Veronika (Proschat Madani) stanno pianificando di trasferirsi in America Centrale. Per il loro addio, invitano Boerne, la sua assistente Silke Haller (ChrisTine Urspruch), il detective Frank Thiel (Axel Prahl) e il pubblico ministero Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann).

Il giorno dopo la festa, l'avvocato Fabian viene rapito mentre porta a spasso il suo cane. Ora, Boerne e Thiel devono trovare un assassino, risolvere un rapimento e capire come i due casi sono collegati.

Perché guardare "Tatort: Un amico, un buon amico"?

Il primo "Tatort" di Münster è andato in onda nel 2002. Mescolare commedia con il dramma del crimine - era un'idea unica all'epoca. Da allora, la coppia improbabile di Thiel e Boerne ha costantemente consegnato ottimi ratings e ha costruito una base di fan enorme. Con il caso "Un amico, un buon amico", gli investigatori celebrano il loro 20º anniversario. Il film offre ciò che ci si aspetta: una storia divertente, una tensione moderata e il solito battibecco tra Thiel, Boerne e i colleghi.

Cosa manca?

Alcune parti della storia (scritta da Benjamin Hessler) non portano nulla di nuovo: c'è un rapimento, la polizia non dovrebbe interferire e alla fine le cose vanno storte. Abbiamo già visto questa trama in altri film. Inoltre, alcuni commenti divertenti ma un po' datati di Boerne verso la sua collega Silke Haller non sembrano adatti. In una scena, le chiede dove è la sua campana, perché non l'ha sentita entrare nella stanza. Questo potrebbe essere stato divertente nel 2002, ma 20 anni dopo sembra datato.

Gli investigatori?

In questo caso, il Professor Boerne gioca un ruolo importante: è amico dei Fabian da molto tempo. Friedhelm è il suo migliore amico e ha segreti sentimenti per Veronika. Il turbinio emotivo di Boerne tra amore, amicizia e lealtà lo porta a minimizzare la situazione e ostacolare l'indagine di Thiel.

Guardare o non guardare?

I fan apprezzeranno un altro "Tatort" di Münster, ma per gli altri, questo episodio potrebbe non essere una visione essenziale.

L'episodio "Tatort: Un amico, un buon amico" è stato trasmesso per la prima volta il 13 novembre 2022. L'ARD trasmetterà nuovamente il film la domenica 18 agosto 2024 alle 20:15.

In questo annuncio di replica, l'ARD trasmetterà l'episodio "Tatort: Un amico, un buon amico" originariamente trasmesso nel 2022, con il detective Frank Thiel e il Professor Karl-Friedrich Boerne della squadra di Münster.

Durante una riunione a casa di Fabian, l'avvocato viene rapito, portando Boerne e Thiel a lavorare su due casi interconnessi: risolvere un omicidio e localizzare Fabian.

