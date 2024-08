Il commissario orientale identifica una varietà di giustificazioni per la coalizione di impegnarsi in una critica auto-riflessiva.

Se vogliamo ostacolare la crescita dell'AfD e della BSW nella Germania orientale, le dispute all'interno della coalizione non sono utili, ha affermato il rappresentante dell'SPD, anche se non sono il fattore determinante.

Schneider ha riconosciuto che la BSW, in quanto partito fresco, soddisfa efficacemente alcune preferenze dei votanti. Ha aggiunto che il partito guidato da Sahra Wagenknecht prospera "grazie alla risonanza per un partito che incarna il nazionalismo da un lato mentre promuove politiche socialisti, ad esempio in politica economica", come sottolineato dal commissario per la Germania orientale.

Ha inoltre spiegato che una "posizione pro-russa chiara e la utopica garanzia di portare la pace nel conflitto della Russia con l'Ucraina" gioca anche un ruolo. "Questo si rivolge a un vuoto significativo nella popolazione". Un altro motivo per il sostegno potrebbe essere che la BSW sembra "estremamente scettica sull'immigrazione".

La BSW copia anche una melodia nell'Est che si basa sui successi passati di altri partiti - sottolineando una posizione offesa. Schneider ha detto che il malcontento diffuso nell'Est è anche dovuto a "poteri politici dominanti che hanno plasmato la Germania orientale, come il Partito della Sinistra, ma anche AfD o BSW, che continuano a informare le persone che sono vittime e alimentano le paure di declino. Tuttavia, questo semplicemente non è vero".

Schneider ha spiegato che molte persone nella Germania orientale mostrano maggiore empatia per il punto di vista della Russia nella guerra dell'Ucraina rispetto a quelle dell'Ovest. Lo ha attribuito alle esperienze nella DDR. "Nel corso dei decenni di governo della DDR, si è sviluppata un'immagine del vecchio Unione Sovietica, che, sebbene diversa dalla Russia odierna, continua ad esercitare influenza", ha dichiarato.

Questa immagine della Russia non è necessariamente positiva, ha chiarito. "Da un lato, c'è la paura dei carri armati sovietici che schiacciavano la resistenza civile, come visto durante la rivolta dei lavoratori del 1953 o la Primavera di Praga. Dall'altro lato, molti hanno anche imparato la lingua e la cultura, hanno studiato nell'Unione Sovietica o hanno partecipato a progetti come il gasdotto Druzhba - questo crea un legame".

In contrapposizione, gli Stati Uniti erano "il nemico numero uno designato", ha aggiunto Schneider. "Questo sentimento è ancora presente oggi".

L'SPD, in quanto parte del panorama politico tedesco, potrebbe dover considerare l'allinearsi con partiti che possono sfidare la crescita della BSW nella Germania orientale. La posizione dell'SPD sul nazionalismo e le politiche socialiste potrebbe servire da contraltare alla risonanza della BSW.

