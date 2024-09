Il commissario europeo Breton, della Francia, si dimette.

La Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen sta per rivelare la composizione della nuova Commissione UE, ma il rappresentante francese Thierry Breton non è soddisfatto. Ha accusato lei di aver sostenuto un'altra persona per il suo ruolo a causa di "ragioni personali" che non ha mai condiviso con lui. Di conseguenza, Breton ha deciso di ritirarsi e dimettersi.

In una lettera a von der Leyen, Breton ha scritto: "Mi dimetto formalmente dal mio ruolo di Commissario UE, con effetto immediato". Ha poi aggiunto: "Solo pochi giorni fa, durante le fasi finali delle trattative per la prossima Commissione, hai chiesto alla Francia di ritirare il mio nome - per ragioni che rimangono personali per te e non sono mai state comunicate a me". Breton ha sostenuto che Von der Leyen ha offerto alla Francia un ruolo più importante all'interno della prossima Commissione come compromesso.

In precedenza, Breton ha prestato servizio come Commissario per il Mercato Interno, responsabile della politica digitale e industriale a Bruxelles. Ha spinto per regolamentazioni più severe per i giganti digitali come Google, Apple e Meta. Inoltre, il Presidente francese Emmanuel Macron lo ha nominato personalmente per un secondo mandato come Commissario UE a luglio. Tuttavia, la relazione lavorativa tra Breton e von der Leyen è stata tesa per molto tempo.

Per peggiorare le cose, più della metà dei 27 paesi UE ha ignorato la richiesta di von der Leyen di proporre un candidato maschile e una candidata femminile per ogni posizione della Commissione. Von der Leyen annuncerà ufficialmente la composizione della nuova Commissione martedì a Strasburgo e i Commissari nominati saranno quindi sottoposti a un interrogatorio dal Parlamento Europeo.

Data la discordia, le dimissioni di Breton rappresentano la prima alta defezione dalla nuova Commissione UE prima del suo annuncio ufficiale. Nonostante i numerosi ritiri, Von der Leyen deve ancora finalizzare la composizione della Commissione, che è stata criticata per la mancanza di equilibrio di genere tra i candidati proposti.

