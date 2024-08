- Il commissario della ZDF, Hecke, si sente a suo agio nei dintorni della Francia.

Attrice Christina Hoffmann (45) interpreterà il ruolo della detective televisiva Judith Moln nel Saarland e nella zona di confine con la Francia – e si sente a casa nel Paese vicino, anche se non riesce a comprendere esattamente il perché. "La Francia e la Germania sono intrecciate per me. Ho un forte affetto per questo Paese, non riesco a razionalizzarlo", ha confessato l'attrice all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur.

Parla francese in modo fluente, ma ogni volta che visita la Francia si sente a casa. "È come tornare a casa", ha detto Hoffmann. "E non è per un posto specifico o la cucina. È un'emozione". Tuttavia, Hoffmann ammira anche il Saarland e la sua gente. "L'atmosfera accogliente e vivace, l'approccio: 'Siediti, unisciti - condividi la tua storia'. Senza barriere".

Christina Hoffmann tornerà presto nel ruolo di Judith Moln con il commissario Freddy Breier (Robin Sondermann) e l'ex investigatore Markus Zerner (Rudolf Kowalski) nell'ottavo caso della serie crime "In Verità" il 31 agosto su ZDF (ore 20:15), con l'episodio "Tra legge e giustizia" già disponibile in streaming.

