Il commissario della NWSL si dimette mentre la lega sospende le partite del weekend dopo le accuse di cattiva condotta sessuale da parte dell'allenatore licenziato

Riley è stato licenziato giovedì dalle North Carolina Courage dopo un'inchiesta di The Athletic che cita giocatori che hanno dichiarato che per anni Riley ha usato la sua influenza e il suo potere per molestare sessualmente i giocatori e in un caso ha costretto una giocatrice a fare sesso con lui.

Riley ha negato le accuse contenute nel rapporto. La CNN non è riuscita a contattare Riley per un commento.

La lega ha rilasciato una frase sul commissario Lisa Baird, dicendo che si è dimessa e che la lega ha accettato.

In precedenza, la NWSL ha dichiarato che la decisione di non disputare le partite di questo fine settimana è stata presa in collaborazione con il sindacato dei giocatori e si è basata sulla "gravità degli eventi dell'ultima settimana".

Un comunicato del sindacato dei giocatori ha dichiarato che è stata una decisione difficile chiedere l'annullamento delle partite. Il sindacato riconosce che i tifosi hanno fatto programmi di viaggio e speso soldi per andare alle partite. Ma ha anche riconosciuto che giocare è ciò che dà gioia ai giocatori.

"Ci rifiutiamo di permettere che questa gioia ci venga tolta. Tuttavia, riconosciamo anche che le lotte per la salute mentale sono reali", si legge nel comunicato. La priorità di questo fine settimana sarà quella di prendersi cura di se stessi, si legge nel comunicato.

Baird si è scusato per le conseguenze: "Questa settimana, e gran parte di questa stagione, è stata incredibilmente traumatica per i nostri giocatori e il nostro staff, e mi assumo la piena responsabilità per il ruolo che ho giocato".

"Mi dispiace molto per il dolore che molti stanno provando. Riconoscendo questo trauma, abbiamo deciso di non scendere in campo questo fine settimana per dare a tutti uno spazio di riflessione. Il business come al solito non ci riguarda in questo momento.

"L'intera lega ha molto da curare e i nostri giocatori meritano molto di più. Abbiamo preso questa decisione in collaborazione con la nostra associazione di giocatori e questa pausa sarà il primo passo per lavorare collettivamente per trasformare la cultura di questo campionato, cosa che è attesa da tempo".

La due volte campionessa della Coppa del Mondo Christie Pearce Rampone, che avrebbe dovuto essere inserita nella National Soccer Hall of Fame sabato, ha scelto di rimandare la sua introduzione al 2022.

Ha dichiarato di aver preso questa decisione "dopo aver digerito tutto quello che è successo negli ultimi giorni" e di voler essere inserita l'anno prossimo, quando "potremo tutti celebrare adeguatamente il calcio femminile".

L'ex giocatrice dice di Riley: "Mi sono sentita rivendicata".

La NWSL, che comprende 10 squadre, aveva in programma cinque partite venerdì e sabato. Le prossime partite in programma sono quelle di mercoledì, dove sono in programma tre partite, tra cui quella delle North Carolina Courage che giocano in casa.

The Athletic ha riferito di aver intervistato oltre una dozzina di giocatrici che hanno giocato sotto la guida di Riley dal 2010 in poi e altre che si occupano di calcio femminile.

Una ex giocatrice che ha militato con Riley in tre squadre diverse, Sinead Farrelly, ha raccontato come un Riley sposato l'abbia costretta a entrare nella sua stanza d'albergo per fare sesso. Farrelly ha descritto di essere sotto il controllo di Riley, dicendo: "Mi sono sentita reclamata. Questa parola onestamente lo descrive perfettamente per me, perché ho la sensazione che lui sia andato in giro e abbia guardato le sue prospettive, e abbia individuato me. Mi ha reclamata, ecco cosa ha provato il suo tocco. Ricordo di aver pensato: "Qualcun altro sta vedendo questo?" Mi sentivo sotto il suo controllo".

Un altro episodio riportato descrive Riley che costringe Farrelly e la compagna di squadra Mana Shim a tornare nel suo appartamento e fa pressione sulle due affinché si bacino. Shim ha descritto una volta in cui Riley l'ha invitata a una sessione di riprese di gioco nella sua stanza d'albergo e l'ha accolta indossando solo la biancheria intima. Altre ex giocatrici, che non hanno voluto essere nominate, hanno detto che l'ex allenatore ha fatto commenti inappropriati sul peso e sull'orientamento sessuale.

The Athletic ha chiesto a Riley di commentare la sua presunta cattiva condotta e lui ha risposto che le affermazioni degli ex giocatori erano "completamente false". Secondo The Athletic, Riley ha dichiarato in un'e-mail: "Non ho mai avuto rapporti sessuali con questi giocatori, né ho mai fatto loro avances sessuali".

Nelle sue smentite a The Athletic, Riley ha detto che "è possibile che io abbia detto qualcosa che ha offeso qualcuno", ma non ha "sminuito" i giocatori. Riley ha anche negato di aver rivisto i filmati delle partite nella sua stanza d'albergo.

Riley ha allenato i Portland Thorns dal 2014 al 2015, i Western New York Flash nel 2016 e le Courage dopo che i Flash si sono sciolti e i diritti della franchigia sono stati venduti a un gruppo del North Carolina. È stato allenatore dell'anno nel 2017 e nel 2018.

Gli organi di governo indagano

L'US Soccer ha dichiarato venerdì che assumerà qualcuno per condurre un'indagine indipendente sulle accuse.

"Prendiamo sul serio la nostra responsabilità di indagare vigorosamente sul comportamento ripugnante che è stato segnalato e di ottenere una comprensione piena e franca dei fattori che hanno permesso che ciò accadesse", hanno detto i funzionari in un comunicato. La US Soccer non solo governa il calcio nel Paese, ma sostiene finanziariamente la NWSL. E fino a questa stagione, l'US Soccer ha gestito le operazioni della lega.

La federazione ha dichiarato di essere alla ricerca di un investigatore esperto in accuse di cattiva condotta sul posto di lavoro di alto profilo per condurre l'indagine.

Anche la FIFA, l'organo di governo internazionale dello sport, ha annunciato l'avvio di un'indagine.

"Quando si parla di cattiva condotta nel calcio, vorremmo ribadire che la posizione della FIFA è chiara: chiunque venga trovato colpevole di cattiva condotta e abuso nel calcio sarà portato davanti alla giustizia, sanzionato e allontanato dal gioco", hanno dichiarato i funzionari della FIFA.

Jill Martin e Jacob Lev della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com